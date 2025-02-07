防剴剴案 衛福部修法嚴管收出養媒合機構、增兒虐訓練

去年待出養童剴剴遭兒福聯盟媒合的安置保母虐死，引發社會譁然。衛福部社家署2月6日預告修正「兒童及少年收出養媒合服務者許可及管理辦法」草案，嚴格管制收出養系統，出養必要改由地方政府評估，收出養媒合機構排除文教基金會，並要求機構必須提出在職人員訓練、督導計畫，且從事收出養社工，必須接受在職訓練，強化兒童發展、兒虐辨識敏感度。

社家署副署長張美美表示，現行規定財團法人文教事業基金會可申請辦理收處養服務，剴剴案發生時，兒福聯盟為文教基金會，後續雖已改名社福基金會，並納入衛福部管理，但考量收出養專業性，修正草案禁止文教基金會從事收出養媒合業務。

過去收出養媒合機構，可接受收、出養申請，張美美表示，出養必要性改由地方政府主管機關辦理，所以修正草案第4條規範，收出養媒合機構僅可接受收養申請，第23條也規定，媒合機構若接到民眾出養需求，應轉知地方政府進行評估。

張美美說，為強化收出養督導機制，草案規定，收出養媒合機構必須提出業務計畫，包括內部工作人員在職訓練及內外督導機制，收養人申訴機制也要明定，且要求媒合機構對收養人適任性組成審查小組評估，且小組成員必須有媒合機構所在地縣市政府代表，審查結果則應通知收養人，這部分目前沒有明文規定，有些機構有做、有些機構沒有。

出養童送養前，會先到收養家庭進行一段時間「試養」。張美美表示，草案第7條第5款規定，出養童先行共同生活，或與收養家庭漸進式接觸期間，收出養媒合機構應進行訪視，且過程中如何評估出養童適應情況，應在業務報告中明訂。

為避免出養童遭受虐或遭遇不當對待，草案第17條規定，收出養媒合機構應查詢收養人犯罪、行政裁罰紀錄，且可依規定向收養人戶籍地或居住地縣市政府要求查詢。張美美表示，草案第22條也規定，收出養媒合機構一切評估，應該以符合出養童最佳利益為考量，以國內出養為優先。

張美美表示，為杜絕剴剴案類似事件發生，提高社工對兒虐敏感度，草案規定社工人員每年至少應接受20小時收出養服務在職訓練，且內容強調兒童發展、兒童虐待辨識及敏感度訓練，時間至少6小時。草案6日起預告60天，各界有相關建議均可提出。