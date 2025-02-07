綠委辦運動座談會 周思齊拋典藏可借鏡藝術銀行制度

民進黨立委陳培瑜、吳沛憶今天邀產官學界代表舉辦座談會，討論運動文化形塑與政策等議題。退役中職球星周思齊建議，未來在形塑運動文化的體育文物典藏上，或許可參考文化部的藝術銀行制度。

陳培瑜、吳沛憶今天在立法院舉辦運動部願景系列座談會，邀請產官學界代表討論未來運動文化政策組織與規劃方向，並提供給行政部門參考。座談會討論題綱包括建立台灣運動文化需要哪些政策想像與組織編制、是否可能以「運動文化資源司」作為重塑台灣運動文化的政策發動起點等。

陳培瑜認為，建立運動文化其實不在目前教育部體育署的政策思維與想像，未來運動部成立後要面對運動文化想像的衝擊，若「文化」這件事無法變成運動部重要的DNA或想像，未來推動運動文化業務上恐出現歧異。

陳培瑜表示，文化的形塑絕對不會只是策展、商用分析跟評估成立博物館等零散任務，而是需要一個更為完整的政策論述框架，以及多元的需求評估，呼籲未來運動部的業務分工，應考慮以「運動文化資源司」的高度來設計建立台灣運動文化的機制，並作為未來運動博物館設置的主責單位。

吳沛憶指出，全民期待成立運動部，關於形塑運動文化議題，應盡快籌備與展開，不能讓民眾失望，運動部今年8月成立時，就是台灣運動文化工作的重要起點。未來運動部組織設計中是否以「運動文化資源司」的高度來設計建立台灣運動文化的機制，可以再討論，但設置運動博物館等議題不應迴避。

周思齊表示，他發現有些台灣知名運動選手的珍貴文化記憶，被遺落在社會角落，而他先前去台東史前博物館時，看到退役棒球球星郭源治的實戰球具，體育菁英的實戰球具為何典藏在史前博物館，對他個人來說非常弔詭。

周思齊建議，未來在文物典藏方向上，或許可參考文化部「藝術銀行」制度的概念，讓未來對於體育文物的收藏不只是捐贈，也可讓這些文物透過類似藝術銀行的方式，由國家去做鑑價、收購與租借展示，讓體育文物可以更有價值。

周思齊也說，可以藉由棒球文化故事媒合更多產業，進而造就更多商業與經濟價值，例如電影「KANO」等，而當有更多運動出版品、運動文化塑型，可以提供更多故事給媒體產業的話，就能產生更多不一樣的事情。

立法院會1月三讀通過運動部組織法，行政院為辦理全國運動業務，促進全民運動，發展運動的教育、競技、產業與外交，形塑運動文化並落實多元平權、社會包容及永續發展的價值，特設運動部。