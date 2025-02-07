劉世芳：預算遭砍影響反詐及科技偵查 盼立委三思

今年度中央政府總預算遭大幅刪減，內政部長劉世芳今天說，內政部預算遭刪凍衝擊打詐，包含反詐宣傳無法執行，網路流量紀錄的科技偵查也受影響，希望立委再想想看，不要讓打詐傷筋動骨。

政府持續打詐，劉世芳今天接受「POP撞新聞」專訪時指出，過年期間詐騙通報較為下降，可能是銀行等金融機構沒有營業，加上民眾外出旅遊，較少滑手機上網，但詐騙依然不可輕忽。

針對社群詐騙群組，劉世芳說，LINE相較是比較封閉的社群，為提升打詐效率，警政署正與LINE溝通，希望刑事偵查系統能擴增權限，從目前一週查閱100條訊息，提高至600條訊息。

中央政府總預算遭大幅刪減，劉世芳說，內政部預算遭刪減、凍結，衝擊打詐工作，像是識詐部分，政府已經掌握被詐騙族群，必須下廣告或是用其他方式避免受詐民眾執迷不悟，但是宣傳需要錢，預算卻被以「會給側翼」為理由刪除，有先射箭再畫靶的疑慮。

劉世芳說，警政署相關反詐騙宣傳會對外公開招標，可受公評，但預算直接被砍就無法宣傳反詐騙，希望立委可以再想想看。她說，網路詐騙集團下網路廣告，一次可能新台幣2億元到3億元，但是警政署反詐騙預算其實一年只有2億元，相形見絀。

劉世芳表示，除了反詐宣傳受阻，涉及詐騙案件溯源的網路流量紀錄科技偵查預算也被刪除20億元，凍結30億元；她說，尋求電信公司的客製化網路流量紀錄作法，若無法一次性公開招標，將無法達到效果。

劉世芳說，詐騙賺快錢，騙來的卻是別人一生的辛苦錢，如果行政院針對總預算提出覆議，希望立法委員可以再仔細思考調整可能，不要讓打詐傷筋動骨。