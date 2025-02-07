快訊

資金凍結：全球反詐恐受影響，台灣也受害？

再會蘭陽艦／反潛強防空超遜 最「不對稱」的諾克斯級

吳春城壯世代標案遭質疑海撈11億 北檢分他字案查貪汙圖利

中央要嘉縣市籌財源蓋輕軌 市府提「6大理由」請中央信守承諾

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
1999年鐵道局完成嘉義輕軌可行性評估，目前嘉市BRT運量達目標運量。圖／嘉市府提供
1999年鐵道局完成嘉義輕軌可行性評估，目前嘉市BRT運量達目標運量。圖／嘉市府提供

嘉市府完成高鐵太保站連結台鐵嘉義輕軌，大眾捷運系統藍線建設計畫可行性評估報告，送交通部審查結果，要求市府、縣府各負擔68億、180億元自償開發，市府請中央信守承諾回歸中央自辦，提6大理由行文行政院速核定輕軌可行性研究；民眾黨立委張啟楷批中央忘記承諾，違反大眾捷運法。

交通處說，輕軌可行性評估，路線規畫：台鐵嘉義站經自由路、世賢路、高鐵大道，止於高鐵嘉義站，路線長約15.06公里，高架段長約10.06公里，路段採平面型式約5公里，場站規畫3座車站，含10座高架車站、3座平面車站及1座機廠。

交通處表示，台鐵高架市府負擔近50億元，若加輕軌68億元，合計破百億元，去那籌拿麼多錢？1999年鐵道局完成輕軌可行性評估，等BRT運量達目標運量蓋輕軌，目前BRT年運量120至130萬人次達目標運量，行政院2005年核定同意鐵道局評估報告蓋輕軌。

市府提6大理由訴求，政策面：高鐵與台鐵間軌道系統連成網屬國家重大政策，屬中央應執行事項。法律面：大眾捷運法應優於審查作業要點，高鐵聯外軌道運輸不同於縣市自建軌道，不應適用審查作業要點，捨國家軌道運輸政策及大眾捷運法上位規定。

歷史承諾：行政院2005年同意交通部「高鐵嘉義站聯外BRT執行方案」，請交通部參考路廊運量成長，適時提輕軌計畫。事權執行面：跨縣市跨區域、連結高鐵嘉義站及台鐵嘉義站中央管轄跨運具整體性軌道運輸發展，應由中央辦理。

公平面：高鐵聯外軌道運輸均由中央興建，唯獨高鐵嘉義站沒有提供軌道運輸連接市區高鐵站。產業經濟面：嘉市是雲嘉嘉南經濟消費及產業圈生活中心，輕軌串聯高鐵、台鐵、林鐵及糖鐵成5鐵共網，可建構完善軌道路網，促進雲嘉南區域交通發展及產業經濟繁榮。

立委張啟楷抨擊行政院2005年核定嘉市BRT年運量達到一定程度以後，交通部鐵道局就要建輕軌，尤其，跨縣市、跨區域及跨運具整體性軌道運輸發展，都由中央主政辦理，中央竟要求縣市府負擔龐大自籌款，中央不僅忘記承諾，還帶頭違反大眾捷運法。

嘉義輕軌可行性評估路線規畫圖。記者魯永明／翻攝
嘉義輕軌可行性評估路線規畫圖。記者魯永明／翻攝

嘉義 輕軌 高鐵

延伸閱讀

影／吳春城推動壯促法 遭綠委質疑謀取私利

柯建銘自曝收「殺全家」恐嚇信 被勸1句隔空嗆張啓楷「別講幹話」

批大罷免無正當性 黃國昌：協助公民對抗綠色威權

網傳藍白委砍疫苗採購預算 張啓楷斥謠言：一毛都沒刪

相關新聞

中央要嘉縣市籌財源蓋輕軌 市府提「6大理由」請中央信守承諾

嘉市府完成高鐵太保站連結台鐵嘉義站輕軌，大眾捷運系統藍線建設計畫可行性評估報告，送交通部審查結果，要求市府、縣府各負擔6...

照片看歷史／1961年「廣告鬼才」訪台 助國華廣告成立

1961年2月7日，日本株式會社電通的社長吉田秀雄和國際局局長小谷重一，當日下午從東京飛抵台北，作為期5天的訪問。他們到達後不久即拜訪時任總統府秘書長張群、中日文化經濟協會會長何應欽及日本駐華大使井口貞夫。當日下午4時台北市報業公會、中日文化經濟協會及中國廣播事業協會等三單位，在中國之友社為他們舉行歡迎酒會。

國光客運爆欠薪立委開協調會 業者允諾今入帳

．國光客運因未在春節前申請相關補貼款，無法如期發放員工1月份薪水，立委林沛祥今天針對國光客運欠薪案緊急召開協調會，林沛祥說，協調會結論，國光客運副總徐燈波承諾，今天下午5點前，國光客運全國員工薪水全數會發出到帳戶。

排灣族手紋耆老廖玉蕊辭世 文化部頒贈旌揚狀

屏東縣來義鄉文樂部落「排灣族來義鄉傳統手紋（veci'nua lima）文化」保存者廖玉蕊Kaljui Atalep於1月25日辭世，享耆壽93歲。文化部今日頒贈旌揚狀，表彰廖玉蕊保存傳統手紋文化的貢獻。

砍水電業務費影響大 環境部拔燈管、停訂報章雜誌瘦身

立法院今年春節前完成三讀114年度中央政府總預算案，總預算歲出3兆1324億創史上新高，然而被刪減2075億也是史上最高，占總預算比率6.64%。環境部長彭啓明表示，環境部水電費和業務費分別被砍10%和30%，環境部燈管已關了20%，報章雜誌也停訂數十份，這樣瘦身策略省下的經費讓預算刪減的影響大大降低，也強調是非不得已的做法。

引入AI治理 環境部監資司改名「環境科技及資訊司」

為提升環境部面對全球新興資訊科技的運用，強化環境新議題的視野與應用量能，以提供環境治理的科學根據，環境部今天表示，「監測及資訊司」將調整為「環境科技及資訊司」，以因應國際潮流之變化，目前該項組織與人力調整，正報請行政院核定當中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。