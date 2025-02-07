中央要嘉縣市籌財源蓋輕軌 市府提「6大理由」請中央信守承諾

嘉市府完成高鐵太保站連結台鐵嘉義站輕軌，大眾捷運系統藍線建設計畫可行性評估報告，送交通部審查結果，要求市府、縣府各負擔68億、180億元自償開發，市府請中央信守承諾回歸中央自辦，提6大理由行文行政院速核定輕軌可行性研究；民眾黨立委張啟楷批中央忘記承諾，違反大眾捷運法。

交通處說，輕軌可行性評估，路線規畫：台鐵嘉義站經自由路、世賢路、高鐵大道，止於高鐵嘉義站，路線長約15.06公里，高架段長約10.06公里，路段採平面型式約5公里，場站規畫3座車站，含10座高架車站、3座平面車站及1座機廠。

交通處表示，台鐵高架市府負擔近50億元，若加輕軌68億元，合計破百億元，去那籌拿麼多錢？1999年鐵道局完成輕軌可行性評估，等BRT運量達目標運量蓋輕軌，目前BRT年運量120至130萬人次達目標運量，行政院2005年核定同意鐵道局評估報告蓋輕軌。

市府提6大理由訴求，政策面：高鐵與台鐵間軌道系統連成網屬國家重大政策，屬中央應執行事項。法律面：大眾捷運法應優於審查作業要點，高鐵聯外軌道運輸不同於縣市自建軌道，不應適用審查作業要點，捨國家軌道運輸政策及大眾捷運法上位規定。

歷史承諾：行政院2005年同意交通部「高鐵嘉義站聯外BRT執行方案」，請交通部參考路廊運量成長，適時提輕軌計畫。事權執行面：跨縣市跨區域、連結高鐵嘉義站及台鐵嘉義站中央管轄跨運具整體性軌道運輸發展，應由中央辦理。

公平面：高鐵聯外軌道運輸均由中央興建，唯獨高鐵嘉義站沒有提供軌道運輸連接市區高鐵站。產業經濟面：嘉市是雲嘉嘉南經濟消費及產業圈生活中心，輕軌串聯高鐵、台鐵、林鐵及糖鐵成5鐵共網，可建構完善軌道路網，促進雲嘉南區域交通發展及產業經濟繁榮。