快訊

蔡康永對談「有特殊意義的人」 全程沒提大S卻4度哽咽無法言語

吃水餃到底傷不傷腎？ 腎臟醫秒回「不會」 但這類人少碰

科學家在美國鼩鼱身上發現新病毒！屬高致命病毒家族 恐人畜共通

排灣族手紋耆老廖玉蕊辭世 文化部頒贈旌揚狀

中央社／ 台北6日電
屏東縣「排灣族來義鄉傳統手紋文化」保存者廖玉蕊25日辭世，享耆壽93歲。圖／文化部提供
屏東縣「排灣族來義鄉傳統手紋文化」保存者廖玉蕊25日辭世，享耆壽93歲。圖／文化部提供

屏東縣來義鄉文樂部落「排灣族來義鄉傳統手紋（veci'nua lima）文化」保存者廖玉蕊Kaljui Atalep於1月25日辭世，享耆壽93歲。文化部今日頒贈旌揚狀，表彰廖玉蕊保存傳統手紋文化的貢獻。

文化部文化資產局副局長林尚瑛今日代表頒贈文化部旌揚狀，由廖玉蕊兒子阿棒．阿達勒本代表受贈，表彰廖玉蕊一生致力排灣族民俗的保存、傳承傳統手紋文化，維護部落社會階序倫理，為台灣原住民族文化留下重要文化資產的貢獻。

根據文化部文化資產局的新聞資料，廖玉蕊生於1932年，2021年8月30日經屏東縣政府公告認定為「排灣族來義鄉傳統手紋（veci'nua lima）文化」保存者。

手紋文化是排灣族傳統民俗，反映部落的家族族源、身分、地位、階級。圖案構成代表自己與祖先的關係與身分認同，包含河川、蜘蛛紋、蛇紋、太陽、人形等，都展現與土地的關聯性，也詮釋排灣族傳統社會階序倫理。

排灣女子刺紋的順序大致會先從手背上開始，通常一天可將一隻手的刺紋處理完成，刺紋過程依照圖紋的繁複程度，至少需要兩天以上的時間。手紋伴隨一生，對女子本身、家族、部落都是一件非常慎重的事情。

由於手紋文化瀕臨消失危機，廖玉蕊長期守護著部落文化及維護部落社會階序倫理，致力於手紋文化的保存維護工作及儀式，彰顯了該文化在維繫族群核心價值的重要性，為台灣的歷史及無形文化資產留下文化註腳，對於排灣族文化資產保存維護，具有重要貢獻。

原住民族 屏東縣政府 排灣族 文化資產 文化部

延伸閱讀

傳承傳統手紋文化 文化部頒贈排灣族耆老廖玉蕊旌揚狀

2025台北國際書展／「中小學生讀物選介主題館」6檔親子活動、8類書籍、台語原創書區，打造學生閱讀趣味空間

台北國際書展29國參與 賴總統：投資自己穩賺不賠

台中「文化資產園區」走春懶人包：10大春節展演、市集、活動，蛇麼都有趣！

相關新聞

排灣族手紋耆老廖玉蕊辭世 文化部頒贈旌揚狀

屏東縣來義鄉文樂部落「排灣族來義鄉傳統手紋（veci'nua lima）文化」保存者廖玉蕊Kaljui Atalep於1月25日辭世，享耆壽93歲。文化部今日頒贈旌揚狀，表彰廖玉蕊保存傳統手紋文化的貢獻。

砍水電業務費影響大 環境部拔燈管、停訂報章雜誌瘦身

立法院今年春節前完成三讀114年度中央政府總預算案，總預算歲出3兆1324億創史上新高，然而被刪減2075億也是史上最高，占總預算比率6.64%。環境部長彭啓明表示，環境部水電費和業務費分別被砍10%和30%，環境部燈管已關了20%，報章雜誌也停訂數十份，這樣瘦身策略省下的經費讓預算刪減的影響大大降低，也強調是非不得已的做法。

引入AI治理 環境部監資司改名「環境科技及資訊司」

為提升環境部面對全球新興資訊科技的運用，強化環境新議題的視野與應用量能，以提供環境治理的科學根據，環境部今天表示，「監測及資訊司」將調整為「環境科技及資訊司」，以因應國際潮流之變化，目前該項組織與人力調整，正報請行政院核定當中。

五舅媽辜嚴倬雲逝世 黃達夫憶她坦率、正義、樂於助人

婦聯會前主委辜嚴倬雲4日辭世，享嵩壽105歲。辜嚴倬雲1920年生於福建福州，1949年與台泥榮譽董事長、海基會前董事長辜振甫結褵，她是和信醫院董事長黃達夫的五舅媽，曾任和信醫院、振興醫院董事長。黃達夫說，擔任董事長期間，辜嚴倬雲關心醫院經營狀況，但也尊重自己的專業。

遠紡新埔廠氣爆2死19傷 遠東新發重訊致歉

遠東新世紀新埔廠於今日凌晨發生氣爆事件，遠東新表示，在氣爆發生後立即通報消防隊進廠協助，火勢於3時半左右撲滅，詳細起火原因仍待調查中，目前21人送往附近醫院進行救治，已知有2人死亡、5人重傷及14人輕傷，廠房及設備損失尚在估計中。

照片看歷史／1955年澳洲首位部長訪台 參觀白河戰俘營

1955年2月6日，國民政府遷台後澳洲第一位來訪的高級官員，澳國國會議員兼民政部長、建設部長康德修（Wilfrid Kent Hughes）偕夫人及愛女瑪麗，當日上午10時40分自香港乘西北航空公司班機飛抵台北，作為時一週之訪問，這是澳洲高級官員首次訪問台灣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。