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國際書展登場 國史館長陳儀深推薦蔣經國日記等5書單

中央社／ 台北6日電

台北國際書展登場，國史館長陳儀深特別推薦私人選書，包括「蔣經國日記」、「楊西崑先生訪談錄」、「美國國家安全與對臺政策檔案選譯」、「陳誠先生日記增訂版」與「台灣情民主路：劉峯松先生訪談錄」。

國史館與台灣文獻館參與2月4日至9日舉行的台北國際書展，展現兩館近年豐碩出版成果。

國史館今天表示，國史館長期致力保存與出版國家重要檔案，引領熱愛歷史的民眾透過閱讀穿越時空，重返決定台灣歷史走向的關鍵時刻，深化對台灣歷史的認識。迎接2025年，陳儀深特別分享他推薦的5種選書。

國史館說，截至目前，已出版蔣經國1960年至1979年的日記，期間涵蓋雷震案、退出聯合國、台美斷交、美麗島事件等重大案件。蔣經國在日記也抒發許多關於蔣家二代與三代之間的家庭生活、朋友關係等私人面向，顯現蔣經國在國事與家事之間，過往鮮為人知的真實面貌。

國史館說，塵封32年後首次公開的「楊西崑先生訪談錄」，楊西崑在訪談中細數自身出任駐聯合國代表團專門委員期間的外交經歷，及推動「先鋒計畫」至非洲進行農技合作等重要外交貢獻。

國史館說，「美國國家安全與對臺政策檔案選譯」選譯杜魯門時期至柯林頓時期，美國對台重要政策檔案，囊括近年許多陸續解密的美國外交文件。該套書透過史料展示美國對台政策的長期演進，值得閱讀借鑒。

國史館說，2025年為陳誠逝世60週年，「陳誠先生日記增訂版」首度公開過去未曾揭露的1933年、1938年、1949年3個年份與1945年、1946年、1950年部分缺漏的日記內容，總共增加19萬字之多，揭開陳誠從抗戰時期到國共內戰期間，參與諸多重要歷史現場的第一手資料，具有重要歷史價值，是歷史迷不可忽略的書籍。

「台灣情民主路：劉峯松先生訪談錄」為黨外運動時代參與者劉峯松的生命紀錄。國史館表示，劉峯松畢業於農校，原本僅是國小與國中教師，卻意外踏入黨外運動，成為公職參選人，並擔任「美麗島」雜誌編輯與社務委員，在美麗島事件後被捕成為政治犯，民主化後繼續投入台灣文化保存活動。

國史館 檔案 美國

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