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砍水電業務費影響大 環境部拔燈管、停訂報章雜誌瘦身

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彭啓明表示，環境部今年度水電費和業務費預算分別被砍10%和30%，環境部透過關燈管、停訂報章雜誌、試辦職員周五不加班等做法「瘦身」強調這些是非不得已的做法。 圖／聯合報系資料照片
彭啓明表示，環境部今年度水電費和業務費預算分別被砍10%和30%，環境部透過關燈管、停訂報章雜誌、試辦職員周五不加班等做法「瘦身」強調這些是非不得已的做法。 圖／聯合報系資料照片

立法院今年春節前完成三讀114年度中央政府總預算案，總預算歲出3兆1324億創史上新高，然而被刪減2075億也是史上最高，占總預算比率6.64%。環境部彭啓明表示，環境部水電費和業務費分別被砍10%和30%，環境部燈管已關了20%，報章雜誌也停訂數十份，這樣瘦身策略省下的經費讓預算刪減的影響大大降低，也強調是非不得已的做法。

本次各部會被刪除或凍結的項目中，差旅費、業務費，媒體宣傳費等，幾乎都是被刪凍最多的項目，彭啓明多次表示，環境部今年度預算在各部會中並沒有增加甚至還減少，因此被刪凍的經費衝擊會相當大。

彭啓明今天表示，環境部水電費被砍了10%，環境部一年水電費約3000多萬，這次等於被砍了300多萬，環境部1萬多支電燈管有五分之一都關掉了，「公共區域不要陰森森，但很有氣氛」，之後部會3層樓以下也會要求不要搭電梯。

此外，2月1日起試辦周五同仁不加班，一來省電也達到友善職場目的，但因為立法委員常常周五要求環境部準備要提交的報告，因此開議後再和委員說明，之後報告可能周一就沒辦法交了，原本2周要交的報告也可能要3到4周的準備時間。

針對業務費被刪減30%一事，彭啓明說，2月1日起雜誌報紙只留新聞室的，其他50份報紙、30份雜誌都已停訂，這樣幾十萬經費便可以省下來，環境部是第一個這樣做的部會，也特別和各家媒體致歉，這是現階段不得已的作法，承諾待有額外預算時會再恢復。

彭啓明說，上述「瘦身」下來經費差滿多的，可以說把被砍預算當做節能減碳的轉機，環境部次長葉俊宏也訂了15項策略減少水電費、業務費的支出，明天在永續長聯盟會議將說明，包含桌電改筆電、蔬食日多一天、視訊會議代替實體會議等，雖然無法解決預算刪凍的問題，但能把影響大大減少。

彭啓明 水電 環境部 總預算

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