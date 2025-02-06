引入AI治理 環境部監資司改名「環境科技及資訊司」

為提升環境部面對全球新興資訊科技的運用，強化環境新議題的視野與應用量能，以提供環境治理的科學根據，環境部今天表示，「監測及資訊司」將調整為「環境科技及資訊司」，以因應國際潮流之變化，目前該項組織與人力調整，正報請行政院核定當中。

環境決策需要各類環境資訊支援，監測及資訊司過去著重在環境監測以取得空氣品質、水質等各類資訊，同時經由環境資料、資訊收集及電子化，對外提供空氣品質監測、預報及各類資訊公開服務，以及相關資訊與資安服務。

監資司長張順欽表示，監資司過去執行從環境取得資訊到發布、預測，以及資料開放，近期資訊技術蓬勃發展，因應全球新興技術變化，如何從這些資訊中找出環境治理的科學論證等，因此「環境監測及資訊司」未來將蛻變成「環境科技及資訊司」，精進科技資訊應用，深化環境治理研究，提供民眾更多環境與健康訊息。

張順欽說，「環境科技及資訊司」也將成立「人工智慧與資料治理中心（AI and Data Governance Center）」，重點工作包括前瞻數位科技發展應用，導入數位孿生及數位工具讓民眾更貼近環境資訊；強化跨部會、跨產學研與公私協力合作，更深化環境資料解析探討，提供環境治理政策運用。

此外，人工智慧（AI）科技應用的導入，從眾多的資訊中系統化找出數據及書件審查等，找出環境治理的關鍵所在；另也包含環境部核心資料與資訊整合及效能提昇，例如開放資料與開放政府、環境部資訊與資安系統總體檢，以及數位轉型新科技導入與技術支援。

張順欽說，「環境科技及資訊司」從現在底下4個科增加至7個科，人力員額則不變，因此會從現在的員額來調度至環境部下各單位的資訊科來服務，並由本部在技術上統合集中管理資料庫。

環境部長彭啓明表示，監資司過去一邊預報一邊整理資訊，業務上相當繁雜，未來希望能大幅增加資訊處理的量能，因此才會有「環境科技及資訊司」的出現，也強調環境部是專業、科學的部會，會以這樣的基礎來守護環境。