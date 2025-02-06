五舅媽辜嚴倬雲逝世 黃達夫憶她坦率、正義、樂於助人

婦聯會前主委辜嚴倬雲4日辭世，享嵩壽105歲。辜嚴倬雲1920年生於福建福州，1949年與台泥榮譽董事長、海基會前董事長辜振甫結褵，她是和信醫院董事長黃達夫的五舅媽，曾任和信醫院、振興醫院董事長。黃達夫說，擔任董事長期間，辜嚴倬雲關心醫院經營狀況，但也尊重自己的專業。

「我和辜嚴倬雲女士，有雙重的關係，她是我的長輩，是我的五舅媽，她也曾擔任醫院董事長。」黃達夫表示，自己還曾參加辜嚴倬雲與辜振甫的結婚典禮，自己常跟表弟妹說，比他們更早認識他們的母親。

黃達夫表示，自己在醫學院畢業、服完兵役後，出國進修、工作25年，直至35年前，在辜公亮文教基金會資助下，回國成立國內第一所癌症專科醫院和信醫院，才真正有機會以成人身份，與辜先生及辜夫人有親密接觸。

「他們兩位都曾擔任過和信醫院的董事長，於公於私，在過去35年中間，我看到了辜嚴女士坦率、熱情、充滿正義感及樂於助人的人格特質。」黃達夫說，擔任董事長期間，她會很關心醫院的經營狀況，但是也尊重自己的專業。

黃達夫創立台灣第一家治癌專業醫院，許多經營管理理念與其他醫院不同。他表示，辜嚴倬雲女士會想了解經營策略背後原因，但只要解釋清楚，就會同意自己的作法，甚至想多幫點忙，「我對兩位董事長心存感激，因為他們放手讓我有機會在台灣經營一所真正以病人福祉為首要考量的非營利組機構。」