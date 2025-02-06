李登輝歸類中國人？集英社：「亞洲人物史」非傳統分類

「人類最大的好奇心，就是對人物的好奇心。我們希望把這種好奇心引入歷史，了解歷史等於了解人類。」聯經出版公司和日本集英社攜手推出12大冊「亞洲人物史」，翻轉傳統歷史著作以區域或政治經濟主題的分類，改以「人物」切入歷史。集英社總編輯落合勝人昨來台參加於台北國際書展舉辦的新書發表會，他表示，選定以人物撰史，重視的關鍵要素是「交流」，希望「以交流代替衝突」，帶給讀者一套全新的亞洲史。

「亞洲人物史」共12冊，由集英社找來198位學者，以人物評傳的方式重新詮釋亞洲史。聯經發行人林載爵表示，12冊翻成中文總計500萬字，譯者不只是單純的翻譯，還必須掌握歷史專業。聯經目前已先出版前兩冊，預計明年六月全部出齊。

「亞洲人物史」撰寫者雖以日本學者為主，但也找來台灣學者許雪姬、周婉窈撰寫專章，探討台灣在亞洲歷史中的特殊位置與影響力，南韓學者姜尚中則擔任全系列總監修。姜尚中在序言中指出，「人之所以對歷史產生興趣，其根本是對人的關心。」「亞洲人物史」的每一卷都針對整個地域的人物群進行鉅細靡遺的配置，並以跨越各個小宇宙的方式，將之聯繫起來。

以第十二冊「邁向亞洲世紀」第四章「台灣的民主化與本土化」為例，日本學者家永真幸以李登輝的人物評傳為主軸，串起蔣經國、彭明敏、連戰、宋楚瑜、陳水扁、馬英九、蔡英文等多位政治人物，甚至還包括侯孝賢與魏德聖兩位電影導演。然而此一章節前年卻因誤傳「亞洲人物史」將李登輝歸類為「中國」歷史人物，引起李安妮不滿發聲明表達遺憾，多個本土協會寫信表達抗議。

對此，落合勝人表示，「亞洲人物史」並非以「區域」分類的傳統歷史，不會將人物做區域的分類、不會出現「這是那一國的什麼人」，自然也不會將李登輝歸類為「中國」歷史人物，此一抗議是基於誤解。林載爵表示，此一誤解是源於該書在日本宣傳時，宣傳者將「中國」視為「華人」。讀完原著，李登輝的定位非常清楚。

落合勝人表示，「亞洲人物史」的核心人物高達三千多個，如果將周邊人物加起來，估計有一萬多個人物組成此書。他透露，此書的靈感源自2007年參加東亞人出版會議，讓他興起編寫以亞洲為主題的歷史套書，並希望此書可以超越國界、成為可以在亞洲普遍被翻譯的著作。然而當他想到以傳統的政治經濟等主題概念分類，不同國家的人可能會有不同的想法，若改成用人物的角度切入，爭議較少且讀者會更感興趣、翻譯也相對容易，人物史的概念因此成形。