聯經 X 集英社 以人物翻轉亞洲史

「人類最大的好奇心，就是對人物的好奇心。我們希望把這種好奇心引入歷史，了解歷史等於了解人類。」聯經出版公司和日本集英社攜手推出「亞洲人物史」，翻轉傳統歷史著作以區域或政治經濟主題的分類，改以「人物」角度切入歷史。

集英社總編輯落合勝人昨來台參加台北國際書展舉辦的新書發表會。他表示，選定以人物撰史重視的關鍵要素是「交流」，希望以交流代替衝突，帶給讀者一套全新的亞洲史。

「亞洲人物史」共十二冊，由集英社耗費十年心力，找來一九八位學者，以人物評傳的方式重寫亞洲史。聯經發行人林載爵表示，十二冊翻成中文總計五百萬字，譯者不只是單純的翻譯，還必須掌握歷史專業。聯經目前已先出版前兩冊，預計明年六月全部出齊。

「亞洲人物史」撰寫者雖以日本學者為主，但也找來台灣學者許雪姬、周婉窈撰寫專章，探討台灣在亞洲歷史中的特殊位置與影響力，南韓學者姜尚中則擔任全系列總監修。

以第十二冊「邁向亞洲世紀」第四章「台灣的民主化與本土化」為例，日本學者家永真幸以李登輝的人物評傳為主軸，串起蔣經國、彭明敏、連戰、宋楚瑜、陳水扁、馬英九、蔡英文等多位政治人物，甚至還包括侯孝賢與魏德聖兩位電影導演。

林載爵認為，過去的歷史往往聚焦衝突，利用衝突建立歷史的發展；這套書卻用人物串起歷史，以交流代替衝突，「用交流重新建立亞洲的歷史」，是歷史觀的徹底轉換。