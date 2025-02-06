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感念辜嚴貢獻 馬英九懷念辜媽媽

聯合報／ 記者鄭媁王千豪李成蔭／台北報導

婦聯會前主委辜嚴倬雲辭世，前總統馬英九、前副總統吳敦義都表達哀悼；婦聯會主委雷倩表示，除婦聯會旗下所有組織都將到靈堂哀悼，婦聯會也會整理辜嚴倬雲生前的資料、照片，陳列於其生前的辦公室，讓親友哀弔、紀念。

馬英九透過臉書貼文，對辜嚴倬雲辭世表達震驚與難過。多年以來，辜嚴倬雲待他如親，他稱辜嚴倬雲「辜媽媽」，一方面感念辜振甫對國家、對兩岸關係的貢獻，一方面也是感受一位慈祥的長輩，始終鼓勵且呵護著他。

馬英九說，辜嚴倬雲忠黨愛國、熱心公益，陪伴夫婿辜振甫開創兩岸關係重要篇章。他最近一次拜訪，辜嚴倬雲還勉力他多為國家社會做事，近年他推動兩岸青年交流，致力於兩岸和平發展，相信這就是辜嚴倬雲的心願。

吳敦義表示，辜嚴倬雲與辜振甫伉儷，以及其子辜啟允、辜成允，過去對他諸多指導與幫助，妻子蔡令怡也曾在婦聯會追隨辜嚴倬雲多年並獲益良多，永遠感念。

婦聯會前常委潘維剛不捨地表示，辜嚴倬雲一生見證那一代婦女堅韌的精神跟毅力，更見證近代史發展，尤其是兩岸對立、和解到如今倒退，其在婦女工作上從未停歇，也樂善好施、熱心公益。

婦聯會表示，全體同仁無不深感哀慟，二○一七年政府以莫須有之名打壓婦聯會，辜嚴倬雲親自領導據理力爭，後竟因此遭內政部撤免，雖無損其一生功業，然天地悠悠，後世史家必還她公道。如今斯人辭世，其精神長存。

婦聯會 辜嚴倬雲 馬英九

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