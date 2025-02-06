辜汪會隨夫 辜嚴倬雲見證兩岸交流黃金年代

婦聯會前主委辜嚴倬雲是北京大學首任校長嚴復孫女、板橋林家外孫女，知名作家華嚴的三姐，在兩岸名門之後光環外，辜嚴倬雲因夫婿海基會前董事長辜振甫，參與也見證了我國解嚴後兩岸交流的黃金年代，她的辭世象徵那一個年代的告終。

一九九三年辜汪會談與一九九八年辜汪會晤後，原本辜振甫與海協會長汪道涵相約隔年秋天在台北會面，但在一九九九年時任總統李登輝提出兩國論後，兩岸關係劇變，辜汪會成絕響，兩人在二○○五年先後辭世。

陳雲林昔訪台 先會見辜嚴

辜振甫當年是台泥大家長，他原本希望在中山北路新落成的台泥大樓士敏廳接待汪道涵，但至過世前都未能如願。二○○八年時任海協會長陳雲林訪台，抵台首站就是先赴台泥大樓會見辜嚴倬雲。當時辜嚴倬雲在士敏廳對陳雲林說：「辜振甫當年滿心希望汪老來台訪問，結果一切都是天意，二老在同一年過去了。」

解嚴後兩岸關係發展千絲萬縷，時而緊張疏遠，時而和緩開展，辜汪會談扮演兩岸重要橋梁與傳承。辜嚴倬雲雖非主談者，但角色重要，如同她的訃告提及：「辜嚴女士力主和平。參於辜振甫先生與汪道涵先生之會談，後與大陸婦聯主席顧秀蓮女士促膝而談，謀中華文化之弘揚，冀和平交流，承先啟後，益當代而裕後昆。」

情定辜振甫 證婚人連震東

辜嚴倬雲出生在福建福州，十二歲赴上海完成中學及大學學業。與辜振甫結緣，是由辜嚴倬雲的舅舅林熊祥介紹，當年兩家聯姻受矚目，副總統連戰的父親連震東是他們的證婚人。

辜嚴倬雲是辜振甫的第二任妻子，辜振甫當年遭舉發「密謀台獨、分裂國土」被捕。出獄後，林熊祥介紹外甥女給辜振甫，辜嚴倬雲一度擔憂日治時代成長的辜振甫不尊重女性，但拗不過二舅盛情，勉強答應見面。

兩人第一次正式會面是在當時著名的台北鐵路餐廳。辜嚴倬雲回憶，辜振甫當天話不多，之後兩人相約看畫展、聽音樂、打高爾夫，她才發現辜振甫有內涵，中英文造詣深。交往六個月後決定結婚，自此在台灣五大世家中，連結起鹿港辜家與板橋林家的姻緣。

辜嚴倬雲曾說，對日抗戰時她是初中生，以學生會長身分一天到晚站在木箱上高喊打倒日本。她從小就愛中華民國，絕不屈服於任何外國勢力。

正當盛年的辜振甫（後左）和妻子辜嚴倬雲（後右），帶著孩子上山採橘子。圖／辜成允提供

率領婦聯會 推動民間外交

與辜振甫一樣，辜嚴倬雲對推動民間外交投注不少心力，加上英語流利，在兒女就學後，她開始積極參與女青年會會務。前總統蔣中正的夫人蔣宋美齡借重辜嚴倬雲豐富的社團領導經驗及才能，邀她出任婦聯會總幹事（後改為秘書長）。

婦聯會二○一七年遭認定為國民黨的附隨組織，因婦聯會拒絕簽署行政契約，辜嚴倬雲被內政部撤換主委一職。辜嚴倬雲說，她和辜振甫替國家社會做過的事，「蔡英文總統都知道」，婦聯會如有做過一件對不起國家社會、不忠不孝，對不起老百姓的事，「請你提出來」。

辜家人關係緊密，晚輩各自成婚，仍同住相互照應。長子辜啟允癌症早逝，在婦聯會遭民進黨政府開始追查附隨組織同年，辜成允因意外驟逝，辜嚴倬雲一邊要應對黨產會，同時再次面臨喪子之慟，如長女辜懷群形容：「我的母親是堅強的女性」。