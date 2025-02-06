快訊

竹北也感受到震盪…竹縣新埔遠東化纖廠鍋爐爆炸 傷亡不明消防搶救中

聽新聞
0:00 / 0:00

辜嚴倬雲與兒打造植物方舟 被譽亞洲第一

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
台泥屏東熱帶植物保種園區2008年在屏東高樹開幕時，台泥集團的辜成允（右）、辜嚴倬雲（左）都親自出席。 圖／聯合報系資料照片
台泥屏東熱帶植物保種園區2008年在屏東高樹開幕時，台泥集團的辜成允（右）、辜嚴倬雲（左）都親自出席。 圖／聯合報系資料照片

婦聯會前主委辜嚴倬雲辭世，她生前和兒子辜成允投入環境保育，不只在屏東高樹成立保種中心，花蓮的台泥ＤＡＫＡ園區也有一座百鳳園，種植一四七種、上千株鳳梨科植物，讓遊客對植物保種復育有更多認識。

台泥表示，辜嚴倬雲植物保種中心二○○七年在台泥支持之下成立，十七年來參與全球許多重要植物保種行動，已經成功復育包括台灣本地在內超過三萬四千種世界各地瀕危植物，為全球最重要的熱帶及亞熱帶植物保種基地，被譽為亞洲第一的「植物方舟」。

隨著蘇花改通車，台泥將位於花蓮秀林鄉的和平場部分場域設置ＤＡＫＡ園區，二○二○年一月開幕，至今已有八七○萬人次遊客入園，不只是遊客休憩景點，也是台泥推動永續工作的重要基地。

台泥表示，ＤＡＫＡ園區保留一處由辜嚴倬雲保種中心設置的百鳳園，是保種中心跨越中央山脈第一處展示基地，也是台灣第一個戶外鳳梨展示區，共集合一四七種約一二○○株鳳梨科植物。

復育 辜嚴倬雲 鳳梨

延伸閱讀

辜嚴倬雲辭世 吳敦義：感念過去諸多指導與幫助

辜嚴倬雲辭世 陸委會：表達深切哀悼之意

辜嚴倬雲辭世 婦聯會哀悼：推動台灣婦團與國際接軌

辜嚴倬雲辭世 陸委會：陸方人士有意來台弔唁 願協助

相關新聞

辜汪會隨夫 辜嚴倬雲見證兩岸交流黃金年代

婦聯會前主委辜嚴倬雲是北京大學首任校長嚴復孫女、板橋林家外孫女，知名作家華嚴的三姐，在兩岸名門之後光環外，辜嚴倬雲因夫婿...

聯經 X 集英社 以人物翻轉亞洲史

「人類最大的好奇心，就是對人物的好奇心。我們希望把這種好奇心引入歷史，了解歷史等於了解人類。」聯經出版公司和日本集英社攜...

感念辜嚴貢獻 馬英九懷念辜媽媽

婦聯會前主委辜嚴倬雲辭世，前總統馬英九、前副總統吳敦義都表達哀悼；婦聯會主委雷倩表示，除婦聯會旗下所有組織都將到靈堂哀悼...

辜嚴倬雲與兒打造植物方舟 被譽亞洲第一

婦聯會前主委辜嚴倬雲辭世，她生前和兒子辜成允投入環境保育，不只在屏東高樹成立保種中心，花蓮的台泥ＤＡＫＡ園區也有一座百鳳...

辜嚴倬雲辭世 享嵩壽105歲

婦聯會前主委辜嚴倬雲四日辭世，享嵩壽一○五歲。辜嚴倬雲一九二○年生於福建福州，一九四九年與台泥榮譽董事長、海基會前董事長...

李登輝歸類中國人？集英社：「亞洲人物史」非傳統分類

「人類最大的好奇心，就是對人物的好奇心。我們希望把這種好奇心引入歷史，了解歷史等於了解人類。」聯經出版公司和日本集英社攜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。