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辜嚴倬雲與兒打造植物方舟 被譽亞洲第一
婦聯會前主委辜嚴倬雲辭世，她生前和兒子辜成允投入環境保育，不只在屏東高樹成立保種中心，花蓮的台泥ＤＡＫＡ園區也有一座百鳳園，種植一四七種、上千株鳳梨科植物，讓遊客對植物保種復育有更多認識。
台泥表示，辜嚴倬雲植物保種中心二○○七年在台泥支持之下成立，十七年來參與全球許多重要植物保種行動，已經成功復育包括台灣本地在內超過三萬四千種世界各地瀕危植物，為全球最重要的熱帶及亞熱帶植物保種基地，被譽為亞洲第一的「植物方舟」。
隨著蘇花改通車，台泥將位於花蓮秀林鄉的和平場部分場域設置ＤＡＫＡ園區，二○二○年一月開幕，至今已有八七○萬人次遊客入園，不只是遊客休憩景點，也是台泥推動永續工作的重要基地。
台泥表示，ＤＡＫＡ園區保留一處由辜嚴倬雲保種中心設置的百鳳園，是保種中心跨越中央山脈第一處展示基地，也是台灣第一個戶外鳳梨展示區，共集合一四七種約一二○○株鳳梨科植物。
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