辜嚴倬雲辭世 享嵩壽105歲

婦聯會前主委辜嚴倬雲四日辭世，享嵩壽一○五歲。辜嚴倬雲一九二○年生於福建福州，一九四九年與台泥榮譽董事長、海基會前董事長辜振甫結褵，一生親歷百年來社會變遷，見證卅餘年來兩岸關係開展。

辜嚴倬雲辭世，大陸國台辦五日晚間表示沉痛哀悼，並強調辜嚴倬雲堅持九二共識，積極促進兩岸交流。陸方表示海協會已向家屬致唁電，但並未提出是否會派員來台悼念。

國台辦發言人朱鳳蓮五日晚間以回答記者指出，「驚悉辜嚴倬雲女士辭世，我們深感悲痛。海峽兩岸關係協會已向辜嚴倬雲女士家屬致唁電」。

朱鳳蓮表示，辜嚴倬雲女士承繼家學，致力弘揚中華文化，長期參與兩岸各領域交流合作，曾陪同辜振甫先生參加「汪辜會談」、「汪辜會晤」，為推動兩岸關係改善、發展作出積極貢獻。

她強調，辜嚴倬雲女士堅持「九二共識」，積極促進兩岸交流。「我們對辜嚴倬雲女士辭世表示沉痛哀悼，向其家屬致以深切慰問」。

陸委會副主委梁文傑昨日指出，若有中國大陸相關人士有意願來台弔唁，政府將在尊重家屬意願的前提下，提供必要協助。

梁文傑昨日下午在記者會上指出，辜嚴女士生前長期協助海基會辜前董事長推動兩岸交流，在維護台海和平、促進兩岸關係發展及持續對話上，發揮重要影響力。如果有中國大陸相關人士有意願來台弔唁，政府將在尊重家屬意願的前提下，提供必要協助。他並指，目前還未收到申請，也不確定陸方是否派人過來。

陸委會主委邱垂正將於今日下午前往靈堂弔唁，而海基會董事長吳豊山與副董事長羅文嘉將於七日上午前往弔唁。海基會稍早表示，一九九三年新加坡的辜汪會談及一九九八年大陸的辜汪會晤，辜嚴倬雲均陪同辜振甫前往，並發揮柔性穩健的力量，「展現大家風範，令人敬仰」。

辜嚴倬雲祖父嚴復是清末民初作家、北京大學首任校長，父親嚴琥是大學教授，母親為板橋林家林慕蘭。一九四六年，辜嚴倬雲隨家人來台奔喪，後定居台灣，於當時的台灣省立建國中學執教。

家屬昨天發出訃聞感謝各界的關心，今天下午一時起至十二日下午四時止於台泥大樓設置靈堂，開放供親友致意。