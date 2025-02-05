快訊

大年初九「拜天公」前一日深夜可開拜 民俗禁忌要注意

獨／黃少岑今移靈 竹聯深夜決定愛堂劉振南接掌幫主

聽新聞
0:00 / 0:00

天主教教宗方濟各任命嘉義教區秘書長趙永吉 調升台北總教區輔理主教

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
天主教教宗方濟各任命嘉義教區秘書長趙永吉神父， 調升台北總教區輔理主教。記者魯永明／翻攝
天主教教宗方濟各任命嘉義教區秘書長趙永吉神父， 調升台北總教區輔理主教。記者魯永明／翻攝

天主教教宗方濟各中午12時，也就是台灣時間晚間7時，同步在嘉義教區辦事處，發布嘉義教區秘書長趙永吉調升台北總教區輔理主教，襄助總主教鍾安住；趙永吉說，「天主旨意及恩寵總是超過規畫想像，敬祈代禱主佑我等。」

嘉義教區主教浦英雄發給教區神父、會士、修女及教友弟兄姊妹公開信說，「我們的秘書長趙永吉今天被教宗方濟各派任為台北總教區輔理主教，實在令人欣喜與感動！

羅馬梵蒂岡中午12時，教區辦事處晚上7時，同步向各位發佈此教區禧年喜訊，我們深深祝福趙秘書長，被天主揀選為宗徒的繼承人，是我們嘉義教區榮耀，是新春佳節的恩賜，更是許多人的推薦和盼望的，我們教區禧年的大喜事。

教宗方濟各任命他為台北總教區輔理主教，這不僅是對趙神父多年奉獻肯定，也是對台北總教區未來發展期許，深信我們敬愛的台北總教區鍾總主教，教區會士神父及弟兄姊妹也衷心盼望。我們一起衷心祝賀趙永吉神父，為他誠心祈禱，願他在新的職務中繼續以智慧與慈愛帶領信徒，為台灣教會注入更多活力與希望。」

天主教教宗方濟各任命嘉義教區秘書長趙永吉神父， 調升台北總教區輔理主教。記者魯永明／翻攝
天主教教宗方濟各任命嘉義教區秘書長趙永吉神父， 調升台北總教區輔理主教。記者魯永明／翻攝
天主教教宗方濟各任命嘉義教區秘書長趙永吉神父， 調升台北總教區輔理主教。記者魯永明／翻攝
天主教教宗方濟各任命嘉義教區秘書長趙永吉神父， 調升台北總教區輔理主教。記者魯永明／翻攝

嘉義 方濟各 神父

延伸閱讀

嘉義外海漁工不慎遭魚網纏繞落海 2人救起無生命跡象

嘉義東石烤蚵6人上吐下瀉疑食物中毒 衛生局介入調查

嘉義鹿草元宵節火馬祭 感受烈焰照耀下信仰力量

看見幸福台灣／嘉義市長黃敏惠 讓永續成為日常

相關新聞

天主教教宗方濟各任命嘉義教區秘書長趙永吉 調升台北總教區輔理主教

天主教教宗方濟各中午12時，也就是台灣時間晚間7時，同步在嘉義教區辦事處，發布嘉義教區秘書長趙永吉調升台北總教區輔理主教...

何時上路？立院通過80歲長者免評可聘外籍看護 勞部指最快「這時候」

立法院於2024年底三讀通過「就業服務法」第46條條文修正案，開放80歲以上長者免評可申請外籍看護工；總統府亦已於1月2...

辜嚴倬雲辭世 吳敦義：感念過去諸多指導與幫助

婦聯會前主委辜嚴倬雲辭世，前副總統吳敦義透過臉書表達哀悼，並表示，辜嚴倬雲是傑出的婦女領袖，也是當代女性的典範，享嵩壽1...

圖輯／三軍俱樂部、軍史館及國軍文藝中心拆除

位於台北市西門町黃金地段，營運超過六十年的三軍軍官俱樂部、國軍歷史文物館及國軍文藝活動中心、中華福利站在2021年陸續歇...

辜嚴倬雲辭世 婦聯會哀悼：推動台灣婦團與國際接軌

婦聯會前主任委員辜嚴倬雲女士辭世，婦聯會表示，辜嚴前主委生前參與國際婦女團體，透過外交與交流提攜後進，推動台灣婦女團體與...

辜嚴倬雲逝世 雷倩哀痛：原辦公室陳列生前資料紀念

婦聯會前主任委員辜嚴倬雲女士辭世，婦聯會主委雷倩今天表示哀痛，除婦聯會旗下所有組織都將到台泥大樓靈堂哀悼以外，婦聯會也會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。