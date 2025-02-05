教宗任命嘉義神父趙永吉 任台北總教區輔理主教

教廷新聞室今天發布公告，教宗方濟各（Pope Francis）任命嘉義教區秘書長趙永吉神父為台北總教區輔理主教。

教廷公告指出，趙永吉1973年3月28日出生於台灣台中市，曾就讀輔大聖伯敏神學院、輔仁大學宗教系研究所。趙永吉自2001年起成為嘉義教區神父，目前擔任天主教台灣嘉義教區秘書長。

嘉義教區主教浦英雄向教友發出訊息指出，趙永吉今天被教宗方濟各派任為台北總教區輔理主教，令人欣喜感動，羅馬梵蒂岡在今天中午12點，與嘉義教區辦事處在今晚7點，同步發佈此教區禧年喜訊。

浦英雄表示，深深祝福趙永吉被天主揀選為宗徒繼承人，是嘉義教區的榮耀，是新春佳節的恩賜，是許多人的推薦和盼望，是嘉義教區禧年的大喜事。

浦英雄表示，教宗方濟各任命趙永吉為台北總教區輔理主教，不僅是對趙神父多年奉獻的肯定，也是對台北總教區未來發展的期許，他衷心祝賀趙永吉並誠心祈禱，願趙永吉在新職務中繼續以智慧與慈愛帶領信徒，為台灣教會注入更多活力與希望。