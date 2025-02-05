何時上路？立院通過80歲長者免評可聘外籍看護 勞部指最快「這時候」

立法院於2024年底三讀通過「就業服務法」第46條條文修正案，開放80歲以上長者免評可申請外籍看護工；總統府亦已於1月20日正式公告。很多家庭計畫聘外籍看護工，照顧家中長者，關切該政策何時上路？對此，勞動部5日表示，因修正案對重症家庭造成嚴重衝擊，供需失衡，需要半年至一年完成影響評估及配套措施。換言之，該修正案最快要到今年底才會實施。

勞動部表示，新法涉及重症家庭聘移工權益、新開放對象申請資格審認及招募引進等行政作業複雜需詳細評估新法影響及配套，至少需6個月至1年準備妥適後，配合新法發布實施相關配套子法。

勞動部表示，新法通過之後，80歲以上長者得免評申請外籍家庭看護工，將新增80歲健康及亞健康長者53萬人適用規定，若按過去經驗申請率30%推估，預估將新增15萬名移工，將直接衝擊目前聘僱移工的22萬重症家庭，茲事體大。

此外，隨著人口老化，超過80歲長者只會愈來愈多，對於經濟較寬裕家庭來說，會更有意願聘僱外移看護，因此申請率還可能會在短期內大幅提升，供需更加失衡所帶來的代價，外籍移工傾向「棄重擇輕」，重症家庭更難找到或留住外籍看護；家庭雇主必須提高薪資才能增加聘到外籍看護的機率，這會讓薪資負擔能力較低的家庭，更難找到照顧資源。

而今，新法通過，勞動部表示，將與衛福部會儘速評估對於22萬重症家庭聘僱移工的衝擊，以及討論長照服務與移工申請引進相關配套做法。

儘管新法尚未實施，勞動部表示，目前80歲原開放者申請不受影響。既有規定開放80歲以上嚴重依賴、全日照顧需要者，若已取得醫療機構專業評估失能證明，或85歲輕度失能者，仍可申請；另80歲以上長者亦可循多元免評簡便申請，包含已診斷為輕度失智症、具中重度特定身心障礙證明及經長照中心評估且使用長照服務6個月以上。