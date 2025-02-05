辜嚴倬雲辭世 吳敦義：感念過去諸多指導與幫助

婦聯會前主委辜嚴倬雲辭世，前副總統吳敦義透過臉書表達哀悼，並表示，辜嚴倬雲是傑出的婦女領袖，也是當代女性的典範，享嵩壽105歲，仍令人惋惜、不捨。

吳敦義表示，辜嚴倬雲是海基會創會董事長辜振甫夫人，長期協助辜董事長推動兩岸交流，1993年4月兩岸兩會在新加坡舉行歷史性的「辜汪會談」，1998年10月辜董事長首次率團赴大陸進行「辜汪會晤」，辜嚴倬雲都陪同前往。過程中，她發揮柔性穩健的力量，展現大家風範與本色，贏得國人讚賞。

吳敦義表示，辜嚴倬雲與辜振甫伉儷，以及其子辜啟允、辜成允，過去都對他諸多指導與幫助，妻子蔡令怡也曾在婦聯會追隨辜嚴倬雲多年並獲益良多，他們對辜嚴倬雲及其家人永遠感念。