快訊

減少對美依賴 外媒稱華為新晶片性能可達輝達H100的60％

台鐵平均票價漲幅26.8% 一張圖看各站新票價

大S骨灰安置家裡 小S證實「不辦告別式」：思念她就放在心中

辜嚴倬雲辭世 吳敦義：感念過去諸多指導與幫助

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
副總統吳敦義（左）2012年出席工商協進會六十周年慶祝大會，頒發紀念品給工商協進會永久名譽理事長辜振甫，由遺孀辜嚴倬雲女士（右）代表接受。圖／聯合報系資料照。記者趙文彬／攝影
副總統吳敦義（左）2012年出席工商協進會六十周年慶祝大會，頒發紀念品給工商協進會永久名譽理事長辜振甫，由遺孀辜嚴倬雲女士（右）代表接受。圖／聯合報系資料照。記者趙文彬／攝影

婦聯會前主委辜嚴倬雲辭世，前副總統吳敦義透過臉書表達哀悼，並表示，辜嚴倬雲是傑出的婦女領袖，也是當代女性的典範，享嵩壽105歲，仍令人惋惜、不捨。

吳敦義表示，辜嚴倬雲是海基會創會董事長辜振甫夫人，長期協助辜董事長推動兩岸交流，1993年4月兩岸兩會在新加坡舉行歷史性的「辜汪會談」，1998年10月辜董事長首次率團赴大陸進行「辜汪會晤」，辜嚴倬雲都陪同前往。過程中，她發揮柔性穩健的力量，展現大家風範與本色，贏得國人讚賞。

吳敦義表示，辜嚴倬雲與辜振甫伉儷，以及其子辜啟允、辜成允，過去都對他諸多指導與幫助，妻子蔡令怡也曾在婦聯會追隨辜嚴倬雲多年並獲益良多，他們對辜嚴倬雲及其家人永遠感念。

吳敦義 婦聯會 辜嚴倬雲

延伸閱讀

辜嚴倬雲辭世 婦聯會哀悼：推動台灣婦團與國際接軌

辜嚴倬雲辭世 陸委會：陸方人士有意來台弔唁 願協助

辜嚴倬雲逝世 雷倩哀痛：原辦公室陳列生前資料紀念

辜嚴倬雲105歲辭世 秦慧珠悼念：一代奇女子典範

相關新聞

何時上路？立院通過80歲長者免評可聘外籍看護 勞部指最快「這時候」

立法院於2024年底三讀通過「就業服務法」第46條條文修正案，開放80歲以上長者免評可申請外籍看護工；總統府亦已於1月2...

辜嚴倬雲辭世 吳敦義：感念過去諸多指導與幫助

婦聯會前主委辜嚴倬雲辭世，前副總統吳敦義透過臉書表達哀悼，並表示，辜嚴倬雲是傑出的婦女領袖，也是當代女性的典範，享嵩壽1...

圖輯／三軍俱樂部、軍史館及國軍文藝中心拆除

位於台北市西門町黃金地段，營運超過六十年的三軍軍官俱樂部、國軍歷史文物館及國軍文藝活動中心、中華福利站在2021年陸續歇...

辜嚴倬雲辭世 婦聯會哀悼：推動台灣婦團與國際接軌

婦聯會前主任委員辜嚴倬雲女士辭世，婦聯會表示，辜嚴前主委生前參與國際婦女團體，透過外交與交流提攜後進，推動台灣婦女團體與...

辜嚴倬雲逝世 雷倩哀痛：原辦公室陳列生前資料紀念

婦聯會前主任委員辜嚴倬雲女士辭世，婦聯會主委雷倩今天表示哀痛，除婦聯會旗下所有組織都將到台泥大樓靈堂哀悼以外，婦聯會也會...

自辦重劃發財夢：玩弄人頭、套利百億 拆解一場圍繞土地的金錢遊戲

即使內政部已修正辦法，自辦市地重劃仍亂象叢生，包括開發公司虛灌人頭地主及轉賣抵費地套利百億。聯合報盤點三個重劃區，拆解這場圍繞土地的金錢遊戲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。