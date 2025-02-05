辜嚴倬雲辭世 婦聯會哀悼：推動台灣婦團與國際接軌

婦聯會前主任委員辜嚴倬雲女士辭世，婦聯會表示，辜嚴前主委生前參與國際婦女團體，透過外交與交流提攜後進，推動台灣婦女團體與國際接軌，成為後輩學習的典範。

婦聯會表示，全體同仁無不深感哀慟，辜嚴前主委追隨創會主委蔣宋美齡女士長期領導婦聯會，致力於愛國敬軍及公益慈善兩大業務，在婦女福祉、社會福利與國際交流等領域貢獻尤為卓著。

婦聯會指出，辜嚴前主委自民國79年起擔任婦聯會總幹事，於92年繼任主任委員至106年，期間積極推動婦女權益與社會服務，領導多所醫療、教育、社福及特殊服務機構，致力關懷社會弱勢，促進兒童、老人及貧困家庭的福祉。其仁愛胸懷與遠見卓識，使婦聯會在公益事業上不斷拓展，影響深遠。

婦聯會續指，辜嚴前主委參與領導ICW及YWCA等國際婦女團體，透過外交與交流提攜後進，推動台灣婦女團體與國際接軌，為台灣在全球婦女發展領域奠定重要地位。其努力不僅贏得國內外高度肯定，更成為後輩學習的典範。

婦聯會提到，2017年政府以莫須有之名打壓婦聯會，辜嚴前主委親自領導本會據理力爭，後竟因此遭內政部撤免，雖無損其一生功業，然天地悠悠，後世史家亦必還辜嚴前主委公道。如今斯人辭世，其精神長存。

婦聯會表示，本會整理其婦聯會時期大事年表，代表性照片，及二相關文獻索引供各界參考。相關文獻與照片亦保留在辜嚴前主委5樓辦公室，以聊表敬重之忱。婦聯會同仁謹以無限哀思悼念，向辜府親屬致以最深切的慰問。願辜嚴前主委安息，其善行仁愛永續傳承，澤惠後世。