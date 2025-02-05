辜嚴倬雲逝世 雷倩哀痛：原辦公室陳列生前資料紀念

婦聯會前主任委員辜嚴倬雲女士辭世，婦聯會主委雷倩今天表示哀痛，除婦聯會旗下所有組織都將到台泥大樓靈堂哀悼以外，婦聯會也會整理辜嚴女士生前的資料、照片，並陳列於辜嚴女士的辦公室，讓親友哀弔、紀念。

雷倩表示，大家感到非常的哀痛，婦聯會旗下的所有組織都會去台泥的靈堂哀悼，同時也會整理辜嚴女士生前的資料、作品，提供給各界索引和參考，並且將辜嚴女士比較重要的文獻跟照片，陳列在辜嚴女士生前在婦聯會的5樓辦公室。

雷倩指出，辜嚴女士被內政部前部長葉俊榮撤免之後，婦聯會把辜嚴女士的辦公室保留起來，作為辜嚴女士隨時可以回來，或是擔任婦聯會榮譽董事長的辦公室，現在不幸辭世，所以把辦公室布置成一個類似紀念館的地方，長期紀念。