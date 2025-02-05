辜嚴倬雲105歲辭世 秦慧珠悼念：一代奇女子典範

婦聯會前主任委員辜嚴倬雲女士辭世，享嵩壽105歲。曾任婦聯會的台北市議員秦慧珠今發文哀悼，更憶起兩人工作時的點滴，「辜媽媽是她認識的民國女子代表。」留給後世的是一代奇女子典範。

秦慧珠說，自己加入婦聯會已30多年，婦聯會系統的台北市華夏文教基金會邀請擔任董事，後來擔任婦聯會台北市分會常委和松山區支會主委，嚴主委又邀請擔任中華民國婦聯總會委員，成為了婦聯會大家庭的一份子。

秦慧珠說，辜媽媽擔任婦聯會主委時，每年國慶日都會在圓山飯店舉行大型慶祝會，從總統到各國使節、代表都會來參加，而婦聯會每年也舉辦紀念創辦人蔣夫人的活動，和頒發清寒學生助學金的典禮，她都負責擔任司儀。

她憶起當年與嚴主委兩人單獨相處，就像慈祥的媽媽一樣討論工作，也會閒話家常，從婦聯會和辜家、嚴家，甚至外祖母板橋林家的老故事。辜媽媽是她認識的「民國女子」代表，走過波瀾壯闊的大時代。

秦慧珠回憶，在婦聯會時都叫辜嚴主委，但日常大家都叫辜媽媽。辜媽媽年事已高，這幾年家人都照顧保護得很好，也很少見外客，以前每逢生日婦聯會的姐妹都會去拜壽，而家人也會請賓客吃一碗壽麵。

她說，只可惜近七、八年，受民進黨政府打壓，辜嚴主委被迫去職，婦聯會財產遭凍結，鮮少參與活動，因此也甚少見面或拜壽。

秦慧珠哀悼，辜嚴活過了105年，活過了驚濤駭浪重要的歷史段落，活過了丈夫、兩個兒子和作家妹妹的過世，活過了婦聯會的高光時代和被民進黨打壓的時刻，留給後世的，是一代奇女子的典範。