快訊

精舍版洪仲丘？死者生前「被逼跪拜佛像」遭踹虐死 王薀3大護法信徒聲押

菲律賓眾議院通過！彈劾副總統薩拉杜特蒂 下任總統人選曝光

案情新突破！三環幫角頭遭槍殺斷掌 第2接應人落網羈押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

時代的眼淚 三官俱樂部、軍史館開始拆除

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國軍歷史文物館興建時採用紅白面磚外觀，經2004年「拉皮」後成為今日的玻璃帷幕外觀。本報資料照
國軍歷史文物館興建時採用紅白面磚外觀，經2004年「拉皮」後成為今日的玻璃帷幕外觀。本報資料照

位於台北市西門町黃金地段、有超過50年歷史的三軍軍官俱樂部、國軍歷史文物館及國軍文藝活動中心、福利站在2021年陸續歇業、閉館撥交財政部國有財產署，年後已經陸續展開拆除作業。根據蔡政府時期的規劃，未來將交給法務部，由台北地檢署及高檢署進駐使用。

位於北市中華路、貴陽街、延平南路及長沙街街廓的這片基地，總面積約4659坪，國軍文藝活動中心、三官俱樂部在1957年落成、軍史館在1961年啟用，過去是舉辦各類展演、慶典、將官晉升典禮等活動的重要場所，曾經風光一時，世許多歷史事件的舞台、也是許多老台北人的回憶之一，不過多年下來多已老舊，相較於位處的西門町黃金地段，被質疑使用方式及使用率均偏低。

國防部在民國80年曾規劃「博愛三號」整建計畫，在原址改建26層的綜合大樓，不過僅只於紙上作業並未進一步討論。馬政府時代國防部曾提議改建包含飯店、會議中心、電影等複合式功能的官兵渡假休閒中心，不過財政部認為想法不成熟打算將土地收回自行開發，雙方爭取開發主導權，始終相持不下，最後在2021年新冠疫情高峰期陸續停用歇業，全數移交財政部國有財產署。

不過位於同一街廓的國軍英雄館是由中華民國軍人之友社向政府承租土地經營，現任名譽理事長李棟樑長期上山下海、勤跑基層慰勞官兵獲得蔡政府的高度肯定，得以續留原地繼續經營國軍英雄館。

農曆年前，文藝中心、三官俱樂部及軍史館陸續有施工單位進駐周圍街廓架設圍籬，陸續出動怪手及工人展開拆除作業，大門朝向貴陽街的國軍歷史文物館曾在2004年整修外牆，「拉皮」成為玻璃帷幕外觀，不過原本興建時由先總統蔣中正題字的「國軍歷史文物館」字樣及紅白相間「壽」字面磚外牆都被包覆其中，經施工機具開挖又再次重見天日。

前總統蔡英文在2021年拍板將把三軍軍官俱樂部、國軍文藝中心劃為「檢察園區」，供北檢和高檢紓解目前擁擠狹窄的辦公空間。

國軍歷史文物館興建時採用的紅白相間「壽」字面磚外牆，經施工機具開挖又再次重見天日。記者李人岳／攝影
國軍歷史文物館興建時採用的紅白相間「壽」字面磚外牆，經施工機具開挖又再次重見天日。記者李人岳／攝影
位於貴陽街的國軍歷史文物館由怪手及施工人員進駐開始拆除作業，興建時採用紅白面磚外觀，經2004年「拉皮」後成為今日的玻璃帷幕外觀。記者李人岳／攝影
位於貴陽街的國軍歷史文物館由怪手及施工人員進駐開始拆除作業，興建時採用紅白面磚外觀，經2004年「拉皮」後成為今日的玻璃帷幕外觀。記者李人岳／攝影
曾經舉辦各類展演、慶典、將官晉升典禮等活動、風光一時的三軍軍官俱樂部，由怪手進駐展開拆除作業。記者李人岳／攝影
曾經舉辦各類展演、慶典、將官晉升典禮等活動、風光一時的三軍軍官俱樂部，由怪手進駐展開拆除作業。記者李人岳／攝影

國軍 國防部 文物

延伸閱讀

馬斯克掌美聯邦金流系統 民眾高喊把他趕出財政部

馬斯克疑能掌控美財政部支付系統 引發個資疑慮遭提告

才喊明年見…美航空難67死「花滑新星」遇難 華裔少女最後貼文曝光

美航空難13歲花式滑冰女選手喪命 滑冰隊：她是人見人愛好孩子

相關新聞

時代的眼淚 三官俱樂部、軍史館開始拆除

位於台北市西門町黃金地段、有超過50年歷史的三軍軍官俱樂部、國軍歷史文物館及國軍文藝活動中心、福利站在2021年陸續歇業...

圖輯／三軍俱樂部、軍史館及國軍文藝中心拆除

位於台北市西門町黃金地段，營運超過六十年的三軍軍官俱樂部、國軍歷史文物館及國軍文藝活動中心、中華福利站在2021年陸續歇...

辜嚴倬雲辭世 婦聯會哀悼：推動台灣婦團與國際接軌

婦聯會前主任委員辜嚴倬雲女士辭世，婦聯會表示，辜嚴前主委生前參與國際婦女團體，透過外交與交流提攜後進，推動台灣婦女團體與...

辜嚴倬雲逝世 雷倩哀痛：原辦公室陳列生前資料紀念

婦聯會前主任委員辜嚴倬雲女士辭世，婦聯會主委雷倩今天表示哀痛，除婦聯會旗下所有組織都將到台泥大樓靈堂哀悼以外，婦聯會也會...

自辦重劃發財夢：玩弄人頭、套利百億 拆解一場圍繞土地的金錢遊戲

即使內政部已修正辦法，自辦市地重劃仍亂象叢生，包括開發公司虛灌人頭地主及轉賣抵費地套利百億。聯合報盤點三個重劃區，拆解這場圍繞土地的金錢遊戲。

懷念辜嚴倬雲 潘維剛：見證婦女堅韌及兩岸變化

婦聯會前主委辜嚴倬雲女士辭世，婦聯會前常委、前立委潘維剛感嘆不捨並表示，辜嚴一生見證那一代婦女堅韌的精神跟毅力，更見證近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。