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賴清德推薦30本書單出爐 黃仁勳傳記、言論自由都入列

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統昨出席台北國際書展開幕典禮，他今天在臉書羅列30本「推薦書單」。圖／取自賴清德臉書
賴清德總統昨出席台北國際書展開幕典禮，他今天在臉書羅列30本「推薦書單」。圖／取自賴清德臉書

賴清德總統昨出席台北國際書展開幕典禮，他首次以總統身分逛書展買書開「總統書單」，一小時逛展買了48本書。賴總統今天也羅列30本「推薦書單」，包括「張忠謀自傳」、「台灣審議民主的進化時代」、「輝達之道：黃仁勳打造晶片帝國，引領AI 浪潮的祕密」等都入列。

賴總統在臉書表示，「2025 賴桑推薦書單佇遮！」昨天他在台北國際書長買了許多書，他特別整理了我的推薦書單，要和大家分享。「2025年，我們也要一起愛書、一起買書、一起看書。用實際行動支持好書、支持台灣出版產業與優秀創作者吧！」

賴清德推薦書單如下

① 落九花（印刻）

② 黑潮尋鯨：遇見噴風的抹香鯨（遠流）

③ 張忠謀自傳（天下文化）

④ 浪漫巡山員：從海拔0到3000公尺，熱血堅毅的台灣山林守護者（寶瓶文化）

⑤ 台灣審議民主的進化時代（台大出版中心）

⑥ 輝達之道：黃仁勳打造晶片帝國，引領AI 浪潮的祕密（商業週刊）

⑦ 世界不再是平的：後全球化時代的供應鏈重組與地緣政治預測（感電）

⑧ 平路台灣三部曲：東方之東、婆娑之島、夢魂之地（木馬文化）

⑨ 台北男神榜（九歌）

⑩ 多謝款待：那些愛與被愛的煙火氣（皇冠）

⑪ 油麻菜籽（九歌）

⑫ 當太陽墜毀在哈因沙山（印刻）

⑬ 黃色臉孔（臉譜）

⑭ 短波時代：從冷戰到民主，從情報播送到和平之聲，讓世界聽見臺灣之音（鏡萬象）

⑮ 你佇風中行來（九歌）

⑯ 制度基因：中國制度與極權主義制度的起源（台大出版中心）

⑰ The Last Chapter：周思齊的最終章（堡壘文化）

⑱ 聽海湧：啟航 歸來（印刻）

⑲ 情緒大飯店（小典藏出版）

⑳ 樹仔凡勢猶會記（國立臺灣文學館）

㉑ 屁窒囡仔的謝師宴（九歌）

㉒ 少年陪審團：生活法律X公共法治篇（親子天下）

㉓ 妖怪五星好評（鏡文學）

㉔ 芭蕉的芽vol.3（蓋亞）

㉕ 三個不結婚的女人（臉譜）

㉖ 植有木瓜樹的小鎮（前衛）

㉗ Day Off（留守番工作室）

㉘ 言論自由（南方家園）

㉙ 為什麼是臺灣？：中國領土完整的地緣戰略理由（台大出版中心）

㉚ 失控的焦慮世代：手機餵養的世代，如何面對心理疾病的瘟疫（網路與書）

台北國際書展 張忠謀 賴清德 輝達 黃仁勳

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