辜嚴倬雲逝世 海基會：長期協助推動兩岸交流、令人敬仰

女星大S（徐熙媛）因流感併發肺炎病逝，引發疫苗搶打潮，有民眾連洽十多家診所仍找不到公費疫苗，有人為接種疫苗從新竹趕至苗栗。公費疫苗僅剩約10萬劑，本周可能用罄，對是否增購疫苗，疾管署表示需再評估。衛福部長邱泰源呼籲，把疫苗留給真正有需要人，包括高齡、慢性病等高風險的族群。

2025-02-05 12:17