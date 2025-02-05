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辜嚴倬雲逝世 海基會：長期協助推動兩岸交流、令人敬仰

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
辜嚴倬雲4日逝世，海基會5日表示悼念。圖為1993年時任海基會董事長辜振甫（右一）、辜振甫夫人辜嚴倬雲（右二）與時任海協會長汪道涵（左一）、汪道涵夫人孫維聰（左二）合影。（聯合報系資料照）
辜嚴倬雲4日逝世，海基會5日表示悼念。圖為1993年時任海基會董事長辜振甫（右一）、辜振甫夫人辜嚴倬雲（右二）與時任海協會長汪道涵（左一）、汪道涵夫人孫維聰（左二）合影。（聯合報系資料照）

已故海基會董事長辜振甫夫人、前婦聯會主委辜嚴倬雲女士日前逝世，海基會表示沉痛悼念，也指出她長期推動兩岸交流，令人敬仰，海基會董事長吳豊山、祕書長羅文嘉將於7日前往弔唁。

海基會5日表示，頃聞該會辜振甫創會董事長遺孀辜嚴倬雲女士於2月4日仙逝，本會謹表沉痛悼念之意。

海基會指出，辜嚴女士長期協助辜前董事長推動兩岸交流，1993年4月兩岸兩會在新加坡舉行歷史性的「辜汪會談」，以及1998年10月辜前董事長首度率團赴中國大陸進行「辜汪會晤」，辜嚴女士均陪同前往，並發揮柔性穩健的力量，展現大家風範，令人敬仰。

海基會表示，吳豊山與羅文嘉將於本周五上午親往弔唁，並囑咐業務單位全力協助治喪事宜。

婦聯會 海基會 羅文嘉 辜嚴倬雲 辜振甫

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