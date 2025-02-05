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與兒子打造現代諾亞方舟 辜嚴倬雲為瀕危植物保種

聯合報／ 記者陳洛薇／台北即時報導
台泥屏東熱帶植物保種園區2008年在屏東高樹開幕時，台泥集團的辜成允（右）、辜嚴倬雲（左）都親自出席。 圖／聯合報系資料照片
台泥屏東熱帶植物保種園區2008年在屏東高樹開幕時，台泥集團的辜成允（右）、辜嚴倬雲（左）都親自出席。 圖／聯合報系資料照片

婦聯會前主委辜嚴倬雲生前致力教育、關懷弱勢及長照，除此之外，她也和兒子辜成允投入環境保育，共同打造現代諾亞方舟，在屏東高樹成立植物保種中心，培育數萬種來自全球的熱帶植物，辜成允以母親命名，辜嚴倬雲植物保種中心成為亞洲第一「植物方舟」，讓台灣躍居全球植物保育及研究的重鎮，也是世界最大的活體植物保存庫。

辜成允從小想當農夫，有感地球上許多珍稀物種正快速消逝，與好友、清大教授李家維合作成立植物保種中心，辜嚴倬雲大力支持下，2007年保種中心成立以來已蒐藏保存上萬活體植物物種，是全球最大熱帶及亞熱帶植物保種中心，中央大學特地將鹿林天文台所發現的第526460號小行星命名為「辜嚴倬雲植物保種中心」( Ceciliakoocen )」，彰顯其對物種保育及生態永續的無私奉獻。

辜嚴倬雲植物保種中心扛起「植物方舟」的保種使命，讓許多流離失所、瀕臨滅絕的植物，在台灣續命，繼續孕育種子傳承生命，保育大自然，復育的多種全球瀕危植物包含台灣原生的台灣捲瓣蘭、屏東豆蘭等。

辜成允多年前在飯店參加喜宴，不慎從樓梯摔落身亡，兒子猝逝，是辜嚴倬雲心中永遠的哀痛，但保種中心的百種興盛行動持續進行，搶救了一百種珍稀植物，讓這些原已滅絕或瀕臨滅絕的植物能大量增殖，廣送世界各地植物園繁衍，延續了辜成允的夢，辜嚴倬雲和辜成允對大自然的愛，也讓更多瀕危植物生命永續，兩人走完生命旅程，但他們共同搶救存活的物種，將生生不息。

婦聯會 復育 永續 辜嚴倬雲 辜振甫 長照

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