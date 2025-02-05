辜嚴倬雲辭世 台泥大樓設置靈堂供親友弔唁
婦聯會前主任委員辜嚴倬雲昨辭世，享嵩壽105歲。辜嚴倬雲家屬發出訃聞感謝各界的關心，明日起台泥大樓設置靈堂，供親友致意。
家屬表示，辜嚴倬雲2月4日安詳辭世，享嵩壽105歲。辜嚴倬雲1920年生於福建福州，1948年與辜振甫結褵，一生親歷百年來社會之變遷，樹立新時代女性之典範，為台灣近代史上舉足輕重之人物。
辜嚴倬雲的靈堂設置於台泥大樓士敏廳（台北市中山北路二段113號3樓），自2月6日下午1時起至2025年2月12日下午4時止，每日早上10時至下午4時開放，供親友致意。家屬並誠摯感謝各界對辜嚴女士的隆情與厚誼。
家屬遵從辜嚴倬雲的遺願，懇辭各界輓聯、奠儀、花籃。親友如有饋贈，請轉捐振興醫院「捐助貧苦病患就醫」帳戶，專款專用。
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