辜嚴倬雲辭世 台泥大樓設置靈堂供親友弔唁

婦聯會前主委辜嚴倬雲生前致力教育、關懷弱勢及長照，除此之外，她也和兒子辜成允投入環境保育，共同打造現代諾亞方舟，在屏東高樹成立植物保種中心，培育數萬種來自全球的熱帶植物，辜成允以母親命名，辜嚴倬雲植物保種中心成為亞洲第一「植物方舟」，讓台灣躍居全球植物保育及研究的重鎮，也是世界最大的活體植物保存庫。

2025-02-05 10:44