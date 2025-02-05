辜振甫遺孀辜嚴倬雲辭世 享嵩壽105歲

雲朗觀光集團發出新聞稿，婦聯會前主任委員辜嚴倬雲女士辭世，享嵩壽105歲。

新聞稿中表示，辜嚴倬雲女士，生於民國13年，籍承書香，氣質高華。其祖父嚴復先生為民初啟蒙大儒，治學之嚴，識見之遠，後世景仰，辜嚴女士幼承家學，養成一身敦厚德性與宏遠志氣。青年時，入上海聖約翰大學，寒窗苦讀，勤工儉學，兼以赤子之心投身抗日救國，挺立時代洪波之中，已顯巾幗不讓須眉之風。

其逾百年人生，心繫家國，男女平權，事功彌彰，相夫教子，夫義婦和，兒女敬愛。

1946年輾轉台灣。1949年與辜振甫先生結為連理。婚後，內事既勤，外務亦敏，為婦聯會之骨幹。其時，乃以心與手勞軍，庇軍眷，建軍舍，盡顯慈心仁術。她雖力主男女平權，然明權責之分，行事溫婉而有鋒芒，既修齊於家，亦治平於國，成新時代婦女典範。

及至1988年解嚴，辜嚴女士改革婦聯會，革故鼎新，淡化政治之色，俾使成為純然之非政府組織（NGO）。以扶弱濟貧、賑災救危為職志，倡教育，興醫療，造福桑梓。其宗旨曰"取之於社會，用之於社會"，不分貴賤黨派，惟圖國泰民安，惠及天下蒼生。

辜嚴女士胸懷四海，尤重中華婦女同仁之友誼，曾參與國際婦女組織如ICW、GFWC、FAWA等，四方奔走，伸援世界弱勢。2006年，憑其諸多善舉，榮膺"世界傑出婦女領袖獎"，其光耀寰宇，為華人女子之榮。

辜嚴女士力主和平。參於辜振甫先生與汪道涵先生之會談，後與大陸婦聯主席顧秀蓮女士促膝而談，謀中華文化之弘揚，冀和平交流，承先啟後，益當代而裕後昆。

其人為世，溫良恭儉，雅意可親，為人謙沖，行事無私。光明磊落，淡泊名利，鞠躬盡瘁，死而後已。晚年雖遭逢風雨，然清者自清，濁者自濁，流言蜚語，終究不能掩蓋其光輝。誣者自誣。辜嚴女士大節凜然，未嘗動搖其德，其風範浩然長存。

百年光陰，彈指一瞬，然其精神與事功如日月同輝，永垂青史。辜嚴倬雲女士之於世，如梅雪凌寒，芬芳馥郁，澤披四方。今悼其仙逝，恍然隔世，惟願其靈魂安息，化作東風，長拂蒼生大地，惠澤不已。然女士之高風亮節，懿德嘉行，將永遠為後世景仰，流芳百世。