故宮院慶／旅日富商捐2古作 也將回娘家

李公麟「五馬圖」將由日本東京國立博物館出借首度來台展出，在「五馬圖」外，同樣是中國古代作品、也由日本借出的，還有「北魏釋迦牟尼佛坐像」及「絹本著色觀音曼荼羅圖」，後兩者其實早就捐贈給故宮，這次可說是暫回娘家。

故宮副院長余佩瑾說，這兩件作品在故宮南院開展時曾借回來一次，這次由於故宮與九博已建立交流機制，再度借回台灣，將在十月院慶「甲子萬年」展出。

這兩件捐贈給故宮的古作，原主人是曾久居日本、來自台灣的富商收藏家彭楷棟。彭楷棟十五歲就赴日謀生，歷經物流、珍寶、餐飲、畫廊、大樓租賃等行業，名列日本第十三名億萬富翁，骨董蒐藏也一流，晚年把畢生逾四百件珍藏捐給故宮。

余佩瑾說，彭楷棟當時捐贈品也包括「北魏釋迦牟尼佛坐像」及「絹本著色觀音曼荼羅圖」，但這兩件已登錄日本重要文化財，依日本規定不能出境，只能由駐日代表處擔任故宮代理人，近年將兩作寄放九州博物館。

故宮慶百年相關展覽中，還有眾多展品都將呈現文物全球交流特色。余佩瑾說，十月開展的皕宋（兩百種宋本之意）展，展出故宮珍藏宋版圖書，其中呈現中韓最早交流的「宣和奉使高麗圖經」，記錄宋朝使節團拜訪高麗王朝，發現在高麗王室看到的瓷器和宋朝定窯竟然很相似，顯現當時彼此就有往來。