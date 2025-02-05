聽新聞
0:00 / 0:00

故宮院慶／旅日富商捐2古作 也將回娘家

聯合報／ 記者何定照／台北報導

李公麟「五馬圖」將由日本東京國立博物館出借首度來台展出，在「五馬圖」外，同樣是中國古代作品、也由日本借出的，還有「北魏釋迦牟尼佛坐像」及「絹本著色觀音曼荼羅圖」，後兩者其實早就捐贈給故宮，這次可說是暫回娘家。

故宮副院長余佩瑾說，這兩件作品在故宮南院開展時曾借回來一次，這次由於故宮與九博已建立交流機制，再度借回台灣，將在十月院慶「甲子萬年」展出。

這兩件捐贈給故宮的古作，原主人是曾久居日本、來自台灣的富商收藏家彭楷棟。彭楷棟十五歲就赴日謀生，歷經物流、珍寶、餐飲、畫廊、大樓租賃等行業，名列日本第十三名億萬富翁，骨董蒐藏也一流，晚年把畢生逾四百件珍藏捐給故宮。

余佩瑾說，彭楷棟當時捐贈品也包括「北魏釋迦牟尼佛坐像」及「絹本著色觀音曼荼羅圖」，但這兩件已登錄日本重要文化財，依日本規定不能出境，只能由駐日代表處擔任故宮代理人，近年將兩作寄放九州博物館。

故宮慶百年相關展覽中，還有眾多展品都將呈現文物全球交流特色。余佩瑾說，十月開展的皕宋（兩百種宋本之意）展，展出故宮珍藏宋版圖書，其中呈現中韓最早交流的「宣和奉使高麗圖經」，記錄宋朝使節團拜訪高麗王朝，發現在高麗王室看到的瓷器和宋朝定窯竟然很相似，顯現當時彼此就有往來。

故宮南院 日本

延伸閱讀

2025台北國際書展／故宮以「百年藝境．時光凝萃」響應 邀書迷閱讀「藝」世界

一回娘家婆婆用各種理由「叫老公回去」 她傻眼：到底有什麼毛病？

女星同時交往6富商意外懷孕「沒人要認」 他給8線索

「網美小三」奈奈子惹怒正宮！ 失寵慘遭富商趕出包養豪宅

相關新聞

失蹤80年 五馬圖將首現故宮

中國北宋著名文人畫家李公麟所繪「五馬圖」有「神品」之譽，曾奇異失蹤八十年，二○一九年突然在日本東京國立博物館現跡，高超畫...

故宮院慶／旅日富商捐2古作 也將回娘家

李公麟「五馬圖」將由日本東京國立博物館出借首度來台展出，在「五馬圖」外，同樣是中國古代作品、也由日本借出的，還有「北魏釋...

「務必投胎中國」486先生自認腦殘 她揭大S昔日善事嘆：道歉太廉價

藝人徐熙媛春節赴日旅遊，因流感併發肺炎過世，電商網紅「486先生」發文「願大S務必投胎到中國，永遠都當中國人」引抨擊。議...

公務人員禁止經商 銓敘部最新查核「違規率」出爐

為落實公務員服務法禁止經商及限制兼職的規定，銓敘部自2016年起建置經商兼職查核平台，以及要求初任及現職公務員定期查填經...

逛台北國際書展 賴清德：投資自己穩賺不賠

文化部主辦2025台北國際書展今天在台北世貿一館舉辦開幕典禮，賴清德總統、文化部長李遠、台北書展基金會董事長吳韻儀、義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文(Marco Lombardi)、義大利出版協會國際關係主任寶拉瑟吉(Paola Segh)等出席。

2025送愛到烏克蘭及愛沙尼亞 捐111萬片可回收口罩

外交部政務次長吳志中、愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga ）、華新醫材董事長鄭永柱、台灣康匠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。