失蹤80年 五馬圖將首現故宮

中國北宋著名文人畫家李公麟所繪「五馬圖」有「神品」之譽，曾奇異失蹤八十年，二○一九年突然在日本東京國立博物館現跡，高超畫藝獲學者讚為改寫中國乃至日本等東亞繪畫史。今年故宮慶成立百年，「五馬圖」將首度來台，在十月的「千年神遇—北宋西園雅集特展」展出，這也是該畫赴日百年後首次到海外。

李公麟是進士出身，擅畫人物、佛道像外，畫馬也非常出名，又以「五馬圖」歷程最傳奇。故宮副院長余佩瑾說，該畫曾出現在早期出版品，後來突然消失，大家都不解其去向，直到東博「顏真卿特展」展出，才知它還存世。

「五馬圖」當年從中國到日本歷程複雜，曾出版「李公麟『五馬圖』」專書的東京大學東洋文化研究所教授板倉聖哲在「物見」一書指出，日本小說家芥川龍之介一九二一年造訪北京時，曾在宣統皇帝溥儀的老師陳寶琛家中見到該畫，但之後陳寶琛的外甥劉驤業，趁清朝政權崩解的混亂之際，將該畫帶到日本。

板倉聖哲指出，昭和三年（一九二八）紀念昭和天皇登基舉辦的展覽會上，「五馬圖」首次在日公開亮相，兩年後由日本實業家末延道成買下，但不久後，該畫就消失在台面，只能透過早年的黑白珂羅版（經攝影翻拍後再由人工修版製作的印刷工藝）複製品一窺樣貌。

五年前「五馬圖」驚現東博，板倉聖哲形容，當時看見該作時，雙手顫抖、瞬間渾身出汗，因為已無藝術史研究者曾親見此畫。他指出，該畫最特別的是寫實與寫意兼具，例如白描畫法是繼承唐代以來畫馬的寫實傳統，乾擦筆痕線條表現出的動態感等則凸顯北宋文人畫的寫意特質。

對日本繪畫史而言，板倉認為「五馬圖」也具重大意義。他指出，鎌倉時期的「隨身庭騎繪卷」（繪於十三世紀）在賦彩部分可辨識出與「五馬圖」相通，很可能作者見過宋代類似作品，才依循此「型」創作。

至於它為何二○一九年才重新現身，板倉認為與近年中國古畫市場狂飆有關，刺激了許多早期傳入日本、之後下落不明的畫作相繼重見天日。