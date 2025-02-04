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金曲歌后許景淳赴美演出卡關 MyData平台救援成功

中央社／ 台北4日電

台灣數位服務讓生活更便利，金曲歌后許景淳也認證。去年10月，許景淳準備赴美演出時，面臨因護照換新，無法取得過去美國出入境紀錄的困境，最後是靠數位發展部建置的MyData平台救援成功，她對台灣數位基礎建設大表肯定。

數位發展部今天發布新聞稿指出，台灣數位服務的便利性和科技已深入日常生活的各種應用，許景淳日前透過MyData平台服務解決問題，正是數位服務的案例。

許景淳去年10月準備赴美演出時，因護照換新，無法取得過去美國出入境記錄，隨著演出日期逼近，行程安排陷入瓶頸，儘管她向旅行社及經紀人求助，仍無法解決問題。許景淳直言，當時彷彿「天要塌下來」。

後來許景淳得知，數位發展部建置的MyData平台，能提供內政部移民署的「入出國日期證明書」下載功能，只需輸入身分證字號、生日，及要查詢的日期區間完成身分驗證，便能迅速取得所需的出入境紀錄。透過MyData平台，許景淳成功解決問題，省去臨櫃申請的繁瑣程序，順利完成入境申請。

許景淳表示，這樣的數位服務並非每個國家都有，這是「台灣獨有的幸福感」。

數位發展部表示，許景淳的經歷正是MyData平台成果的縮影，數發部將致力於提升國民在數位化服務的體驗，不斷優化MyData平台，讓更多人能夠享受更高效、更智能的數位政府服務。

美國 護照 身分證

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