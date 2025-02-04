「務必投胎中國」486先生自認腦殘 她揭大S昔日善事嘆：道歉太廉價

藝人徐熙媛春節赴日旅遊，因流感併發肺炎過世，電商網紅「486先生」發文「願大S務必投胎到中國，永遠都當中國人」引抨擊。議員游淑慧提起20年大小S捐善款往事，嘆不是每個人都像486先生愛台灣要說給別人聽、做給別人看。

對於486先生今天上傳致歉影片，表示「我在這公開對這樣腦殘的行為致歉」，他會好好反省。游淑慧感嘆，不是每個人都像那些486先生愛台灣都要說給別人聽、做給別人看。486確實應該道歉，但這樣的道歉太廉價，相信沒人需要。

游淑慧說，記得2004年她在紅十會工作的時候，台灣發生了嚴重的敏督利風災，中南部暴發了嚴重的土石流、水災、山崩等災情，稱為七二水災。當時很多善心民眾都慷慨捐款救災，20年前的台灣還不流行什麼線上信用卡捐款，仍用傳統的「郵局劃撥捐款」。

游說，她和紅字會同仁每天整理雪片般的劃撥捐款資料和開立收據，有一天整理到兩個捐款名字「徐熙娣」、「徐熙媛」。當時她和同仁驚呼「是…哪兩位嗎？」當時她們很低調，和一般民眾一樣，只默默地為這片受傷土地盡一份心力。

游淑慧也引馬太福音6章1-4節「你們要小心，不可將善事行在人的面前，故意叫他們看見；若是這樣，就不能得你們天父的賞賜了。所以，你施捨的時候，不可在你前面吹號，像那假冒為善的人在會堂裡和街道上所行的，故意要得人的榮耀。我實在告訴你們：他們已經得了他們的賞賜。你施捨的時候，不要叫左手知道右手所做的；要叫你施捨的事行在暗中，你父在暗中察看，必然報答你。」