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台灣世界展望會推籃海計畫 助弱勢透過運動翻轉

中央社／ 南投縣4日電

台灣世界展望會「籃海計畫」以運動翻轉教育為核心，幫助弱勢青少年建立自信、學習球技，今天辦交流賽，並安排講座邀教練、專業球員分享生命故事、面對比賽的正向態度。

台灣世界展望會透過「籃海計畫」提供弱勢兒少籃球訓練與生命教育，今天在國立暨南國際大學舉辦交流賽，來自仁愛鄉霧社的霧社鷹隊、信義鄉信義夢幻隊、埔里鎮山城衝鋒槍隊、彰化鹿港彰化曼巴隊共80名球員在賽場上交流，支持企業代表也到場為球隊打氣。

台灣世界展望會透過新聞稿表示，山城衝鋒槍隊員小城（化名）從小在祖母撫養下成長，雖然家貧，但對籃球熱情從未熄滅，自國小六年級參加「籃海計畫」以來，每週末搭1小時公車至埔里練球，小城去年升國中，從候補成為正式隊員，並迎來首場正式比賽。

信義夢幻隊球員小翔從小熱愛籃球，但轉學回家鄉後，不適應環境使他對學業失去興趣、頻繁曠課，學校幾乎啟動中輟生通報機制。在關鍵時刻，社工幫助小翔理解「籃海計畫」注重球技、品德及學業的原則，逐步引導小翔重新找到方向，並在球隊找到歸屬感。

台灣世界展望會副會長蕭文榮表示，「籃海計畫」以運動翻轉教育為核心，幫助經濟弱勢青少年建立自信，學會團隊合作與面對挑戰能力，透過計畫，熱愛籃球孩子學會技巧，更養成抗壓性與正向態度，為生涯發展奠定品格基礎，新的一年，邀各界成為孩子「神隊友」，一同幫助更多熱愛運動但缺乏資源孩子逐夢。

世界展望會 彰化 運動

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