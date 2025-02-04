公務人員禁止經商 銓敘部最新查核「違規率」出爐

為落實公務員服務法禁止經商及限制兼職的規定，銓敘部自2016年起建置經商兼職查核平台，以及要求初任及現職公務員定期查填經商兼職調查表後，各年度違反禁止經商規定人數不多，且呈現下降趨勢，查核平台與定期調查作業的正面成效相當顯著。

銓敘部表示，這項查核平台主要是透過公務人力資料庫與經濟部商工登記資料及財政部稅籍資料勾稽比對後，再由各機關進行複查，藉以掌握公務員兼任公司（商號）負責人、董事或監察人等違規情形。約聘（僱）人員違規的比率明顯高於一般公務人員；地方機關公務員違規的比率則略高於中央機關公務員。2023年分析結果顯示，查核總人數 38 萬餘人，違規人次比率是 0.04%。

銓敘部進一步分析，約聘（僱）人員多屬定期或短期聘（僱） 用，進用前並沒有特定的教育訓練機制，以致對服務法相關規範較不熟悉。銓敘部會通函各機關對於所屬各類公務員持續加強服務法 相關規範的教育訓練，要求其據實查填經商兼職調查表，在聘（僱）用契約中也應明定須遵守服務法規定及違反規定的課責機制，以確保全體公務員恪守服務法相關行為義務規範。