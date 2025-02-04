逛台北國際書展 賴清德：投資自己穩賺不賠
文化部主辦2025台北國際書展今天在台北世貿一館舉辦開幕典禮，賴清德總統、文化部長李遠、台北書展基金會董事長吳韻儀、義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表龍博文(Marco Lombardi)、義大利出版協會國際關係主任寶拉瑟吉(Paola Segh)等出席。
賴清德總統除出席開開幕典禮並逛書展買了「言論自由」、「DAY OFF」等書籍，致詞時表示投資股票有賺有賠，但投資自己是穩賺不賠。文化部長李遠表示，台北國際書展是多元自由開放的場域，也是華文世界中最精彩豐富的書展，台灣有著豐沛的創作能量，文化部未來將繼續推動出版產業數位轉型、辦理創新書市等扶植台灣出版業措施，並積極推動向下扎根。
李遠表示今年開始，文化部加碼推出13至15歲也能領到文化幣600點，文化部支持台灣出版業者，在書展期間推出18至22歲青年憑文化幣免費入場、文化使用2點送1點、平日發放門票全額抵用金等措施，希望全國民眾一同追場參與文化體驗活動。
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