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台北國際書展29國參與 賴總統：投資自己穩賺不賠

中央社／ 台北4日電
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

2025台北國際書展今天開幕，共有29國參與，預計將有千場講座及活動進行。總統賴清德特別出席開幕式並表示，「投資股票，有賺有賠；投資自己，穩賺不賠」，鼓勵民眾前去書展會場投資自己。

賴總統致詞表示，今年書展主題國義大利的歷史悠久，文化豐富且精緻，工業也非常進步，他鼓勵全國民眾參加2025台北國際書展，進入這29個國家的文化世界。

賴總統表示，「投資股票有賺有賠，但投資自己是穩賺不賠，特別是知識就是力量，買書、看書這是非常值得做的一件事情，我鼓勵我們國人同胞都能夠踴躍參加」。

賴總統強調，「文化是國家的根，也是台灣的靈魂，我非常感謝我們的出版界，出版是傳達文化最重要的工作者，我在這裡向大家致敬」。

文化部李遠則表達這次預算雖遭刪，但文化部仍樂觀面對困境的決心。李遠致詞表示，今年文化幣擴大到13到15歲也可領到600點，原本青少年在這次書展可以享受買2點送2點的優惠，很遺憾今年文化部預算受影響，只能維持文化幣使用2點送1點。

不過李遠表示，文化部在書展期間仍推出18到22歲青年持文化幣免費入場，以及平日門票全額抵用金（4至8日）優惠。

李遠強調，文化一定要向下扎根，除了推動文化幣外，文化部將持續扶持青年創作及繪本圖文創作，舉辦「第1屆台灣國際兒少書展」，啟動「T-comics新台漫時代」，進一步提升台灣漫畫的產業與知名度，也持續辦理創新書市、推動出版產業數位轉型，以及一系列扶持台灣出版業措施。

李遠談到這次書展，他個人非常期待Books fromTaiwan計畫，對外推廣台灣作品，邀請國際買家到台灣談版權，讓台灣的文學、漫畫與繪本走進全世界，「台灣有多元、自由又充滿創意的文化，透過這個在華文世界中最具活力的國際書展，相信可以和義大利的文化激盪出精彩的火花」。

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