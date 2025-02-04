聽新聞
0:00 / 0:00

俞大㵢：台灣不是美國的競爭者

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓報導
我駐美代表俞大㵢2日出席華府僑界的新春遊行。記者陳熙文／攝影
我駐美代表俞大㵢2日出席華府僑界的新春遊行。記者陳熙文／攝影

美國總統川普日前表示將針對晶片課徵關稅，市場擔憂美方劍指台灣。我駐美代表俞大㵢二日指出，我國一直向美方說明，台灣是產業鏈的一部分，是美國可靠的夥伴，不是競爭者。

俞大㵢指出，據統計，每售出一美元的晶片，美國公司賺零點三八美元、台灣公司只賺零點一一美元；俞大㵢說，台美之間有很好的合作關係，台灣是與美國理念相近、可靠的夥伴，駐美代表處會持續與美方溝通。

俞大㵢二日出席華府僑界新春遊行；針對川普可能對晶片進口實施關稅，並指台灣拿走百分之九十八的晶片生意，俞大㵢說，川普政府上台，有其施政方案，我駐美代表處與行政部門保持密切聯繫。

俞大㵢說，我國不斷向美方說明，台灣生產的半導體不是拿來自己賣的；俞大㵢指出，台灣是晶片、半導體生產鏈的一部分，透過美國精密儀器製造，再把成品交給委託台灣代工的廠商，由他們拼裝到機器上再拿去賣。俞大㵢說，台灣其實位於生產鏈中的過程，製造的不是成品。

川普希望美國引進更多投資和就業機會，俞大㵢表示，台美避免雙重課稅法案若通過，美國就能製造更好的誘因讓台商前進美國。

俞大㵢說，十年前台灣對外投資有百分之八十是到中國大陸，現在則有百分之四十到美國，未來在這個基礎之上會持續增強；俞大㵢說，我國會持續向美國表達，未來在人工智慧ＡＩ等科技業上，台灣是美國不可或缺、有能力、可靠且能幫助美國再次壯大的堅實夥伴。

俞大㵢說，我方不斷向美方表達，台灣是美國的夥伴，不是競爭者，在相關產業上幫美國發揚光大。

而川普政府正在檢討美國晶片法，川普提名的商務部長盧特尼克日前出席參議院任命聽證會時曾說，美國「太依賴台灣」，需要確保國家安全，檢視現行對半導體的補貼。俞大㵢說，尚不清楚晶片法調整方向。

俞大㵢表示，用不同的方式、誘因、措施等，讓台灣產業到美國投資，是台美雙贏的政策。

至於川普政府暫停所有對外援助，是否衝擊台灣？俞大㵢說，美國對外援助僅為暫停，不是取消，也並非針對特定國家。

俞大㵢也指出，我方與美方保持聯繫，美國行政部門也向我方解釋說，此舉是希望確認所有的開支都符合美國的政策方針。俞大㵢說，川普政府並未告知暫停的時程，不過雙方了解彼此的立場。

俞大㵢 川普 美國

延伸閱讀

加墨中關稅生效在即 川普3日將再與杜魯多對話

比爾蓋茲揭與川普共進愉快且時間很久晚餐 第一個請求與它有關

紐時：川普政府取消逾30萬餘委內瑞拉人暫免驅逐身分

川普關稅大刀開鍘 亞股隨美股挫低

相關新聞

俞大㵢：台灣不是美國的競爭者

美國總統川普日前表示將針對晶片課徵關稅，市場擔憂美方劍指台灣。我駐美代表俞大㵢二日指出，我國一直向美方說明，台灣是產業鏈...

龍科三期計畫區／德龍國小遷校 將先建後拆

桃園龍科三期擴建計畫縮減範圍重新推動，位於徵收「蛋黃區」的德龍國小計畫遷校，桃園市教育局說，正整備二處校地，採先建後拆。...

龍科三期徵地砍半 逾半地主支持

二○二二年桃園市長選舉期間，民進黨拋出台積電先進製程進駐龍潭科學園區第三期擴建計畫，引爆爭議，居民抗爭，一年後台積電宣布...

大S赴日病逝！小S發聲證實：罹患流感併發肺炎

臉書粉絲專頁「日本旅人 旅遊 購物美食情報」2日發文透露台灣有位大明星過世，文中透露的種種線索讓網友聯想到大S（徐熙媛），3日上午小S透過訊息證實死訊。...

華府新春遊行年味十足 美國民眾揮中華民國國旗

由僑界團體美京中華會館主辦的華府新春遊行2日在華府中國城登場，現場不但有舞龍舞獅，還放鞭炮慶祝農曆蛇年，年味十足；現場也...

照片看歷史／照顧貧苦 1969年警總冬令供膳擴大至全台

1969年2月3日，警備總司令部和軍管區司令部展開該年度為期一個月的「冬令膳食供應服務」，為貧苦民眾解決每日兩餐的生活問題。 時任警備總司令劉玉章上將在記者會上表示，警備總部遵奉總統愛民助民之德意，從1962年冬季開始在台北興辦冬令膳食供應服務工作，免費供應貧民膳食，因成效良好，依據加強供應膳食服務工作的指示，1969年將該項服務工作擴大到全台人口較為集中之縣市、或遭遇天災嚴重之地區，為貧民服務。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。