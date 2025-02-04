龍科三期計畫區／德龍國小遷校 將先建後拆

桃園龍科三期擴建計畫縮減範圍重新推動，位於徵收「蛋黃區」的德龍國小計畫遷校，桃園市教育局說，正整備二處校地，採先建後拆。另外配合桃園航空城區段徵收計畫，桃園四所國小去年七月廢校，竹圍國小則因點交土地延宕，延至明年七月搬遷。

毗鄰龍科三期最近的德龍國小將遷校，桃園市教育局說，竹科管理局在龍科三期擴建案的聖亭路右側，規畫學校用地；市府評估龍科三期擴建後員工子女就學需求增加，也計畫在擴建計畫外側的梅龍路沿線，規畫學校用地，同時進行協議價購徵收土地。

未來龍科三期擴建案區域內、外各有一所國小，都是走非都農業區協議價購徵地開發。教育局強調，德龍國小遷校採取先建後拆原則，以保障學生權益，遷校地點將視二校舍那個先蓋好，就把德龍國小先遷過去，將加強與地方溝通，爭取支持。

此外，因應桃園航空城開發計畫，桃園市去年一口氣將后厝、沙崙、陳康、圳頭國小等四校廢校，原四校學生安置於內海、竹圍及埔心等三國小就讀。

竹圍國小原定今年七月搬遷至竹圍國中校區，但市府表示，竹圍國中旁台十五線竹圍段，配合桃機第三航廈工程往西遷移，考慮學童通學安全，加上配合航空城全區地上物搬遷延後，竹圍國小將延後至明年七月再搬遷。