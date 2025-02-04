龍科三期徵地砍半 逾半地主支持

二○二二年桃園市長選舉期間，民進黨拋出台積電先進製程進駐龍潭科學園區第三期擴建計畫，引爆爭議，居民抗爭，一年後台積電宣布放棄投資，全案沉寂，直到竹科管理局重新研議縮小徵收範圍，去年底首辦公聽會終獲逾半地主支持，預計本月底再次召開公聽會。

據了解，當初反對徵收範圍都未列入擴建計畫；竹科管理局表示，如果仍有反對聲音，範圍可再縮小，爭取第三季通過行政院核定，進行環評與土地徵收，預計二○二八年取得用地。

二○二二年十一月桃園市長選舉期間，民進黨前市長鄭文燦及當時市長候選人鄭運鵬，拋出台積電一奈米廠落腳龍科三期，行政院前院長蘇貞昌「背書」，並核定徵收一五九公頃土地，部分居民不滿遭迫遷，組自救會抗爭。

二○二三年十月，台積電宣布放棄龍科三期投資，擴建案沉寂。竹科管理局重新研議後，決定縮小範圍至八十九餘公頃、徵收八百多戶，計畫引進半導體、淨零科技、航太科技及其他高科技產業。

竹科管理局去年十二月底舉辦首場公聽會，獲逾半地主支持，但有地主提出徵地一坪換一坪、提高補償金重新蓋房，或爭取先建後拆等，也有部分未列入徵收範圍者，爭取被徵收。

國民黨立委呂玉玲說，政府先前推動龍科三期擴建，未尊重民意造成反彈，經溝通後縮小範圍，她樂觀其成，將爭取打通聯外道路，配合中央推動桃竹苗大矽谷，強化龍科與竹科連結，帶動龍潭發展。

龍潭區八德里長葉來旺說，龍科三期擴建計畫縮減，原先抗爭範圍剔除後，大部分居民沒有意見，只要求德龍國小遷校至該里範圍，方便就學；另希望能帶來地方發展，帶動建設。

民進黨市議員張肇良說，部分被列入徵收用地民眾，對擴建仍有疑慮；梅龍路左側部分未列徵收範圍，地主想納入，建議擴大公聽會，充分溝通再定案。

國民黨市議員徐玉樹認為，陳抗範圍全部剔除後，多數民眾願意徵收，希望徵收補償金提高；龍潭無足夠住宅區，建議在三期擴大範圍附近檢討都市計畫，帶動地方發展。

桃園市地政局說，市府考慮在龍科三期範圍外農業區，檢討變更都市計畫，規畫住宅區及學校，定案後將協助推動該擴建計畫。