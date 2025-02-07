看準購屋甜蜜點出手！「櫻花馥」3字頭親民價受青睞

桃園房市普遍走高的大環境，中壢市區已穩站 5字頭，青埔頻現7字頭成交價，新竹湖口與桃園平鎮則穩居4字頭。上市品牌櫻花建設近期於楊梅埔心生活圈推出的全新建案「櫻花馥」，以親民3字頭價格震撼市場 搭配高規格產品規劃，迅速成為市場矚目焦點。

位於楊梅的「櫻花馥」是近期桃園少數3字頭房價產品。 圖／櫻花馥 提供

房地產業者指出：隨著央行第七波選擇性信用管制政策實施，市場逐步回歸理性，反而讓許多自住型買方抓準時機出手。自住客層看準房價因通膨、營建成本與碳稅等因素影響，未來下降空間有限，購屋族選擇在此「買房甜蜜點」入市，特別看重高CP值產品進場。

「櫻花馥」位於金溪特區 ，該區目前開發率約五成，緊鄰龍潭科學園區及幼獅工業區，兩大產業聚落帶來穩定的就業人口支撐，加上楊梅本身生活條件優質，擁有愛買、星巴克、埔心車站三大商圈支撐，滿足生活日常所需。

楊梅商圈機能完整，坐擁愛買、星巴克、埔心車站三大商圈。 圖／櫻花馥 提供

交通條件上，「櫻花馥」仰賴國道一號、五楊高架與 66 號快速道路，提供便捷的對外連結，讓通勤更為便利，對於在地科技族群與新竹科學園區的家庭，無論居住或工作，均可達到完美平衡。

「櫻花馥」由上市建商櫻花建設興建。櫻花建設過去業績遍及新北、台中、桃園、彰化及台南，憑藉穩健口碑，在品質與價格之間取得了平衡，此建案一樓採用 Alfa Safe 耐震系統工法，提升建築物的耐震性能，為住戶安全提供更高保障。

「櫻花馥」產品多元更擁有9項公設規劃。 圖／櫻花馥 提供

「櫻花馥」主打 26-29 坪的多元兩房格局，以小坪數大空間為設計理念，實現實用性與舒適性的最大化。雙衛浴設計提升居住便利性，不少戶型更規劃雙陽台，增加通風與採光，公設部分更規劃迎賓大廳，咖啡交誼廳、吧台區、健身房、瑜珈教室、娛樂室、兒童故事屋、閱讀交誼廳、多功能才藝教室等九項公設，為小家庭與年輕購屋族帶來極大吸引力。

楊梅房市受到龍潭科學園區、幼獅工業區、新竹科學園區等科技就業人口支撐房價。 圖／櫻花馥 提供

龍潭科學園區內的科技產業包含台積電、艾克爾及美商蘋果等科技巨頭進駐，與幼獅工業區、新竹科學園區形成連動效應，進一步推升當地就業人口與置產需求。未來該區還包括楊頭高架、新梅龍快速道路、三心六線延伸等重大建設規劃，區域發展性無可限量。

業者強調：目前已購客以楊梅在地、龍潭科技園區客層為主，亦有不少新竹客戶，以20分鐘車程換取高性價比產品。市場上顯少具備「上市建商、便捷交通、生活機能、高品質生活環境」，親民房價的產品，「櫻花馥」2房產品總價約千萬可入手，對比青埔與中壢市區的高房價，總價差距到百萬甚至千萬，省下房價換取更好的生活品質，讓消費者可以買到負擔得起又住得舒服的家。