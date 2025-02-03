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川普關稅恐指向台灣晶片 俞大㵢：台灣不是美國競爭者

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
我駐美代表俞大㵢2日出席華府僑界的新春遊行。記者陳熙文／攝影
我駐美代表俞大㵢2日出席華府僑界的新春遊行。記者陳熙文／攝影

美國總統川普日前揚言將針對晶片課徵關稅，疑劍指台灣，我駐美代表俞大㵢2日指出，我國一直向美方說明，台灣是產業鏈的一部分，是美國可靠的夥伴，不是競爭者。

俞大㵢2日出席華府僑界的新春遊行；針對川普可能對晶片進口實施關稅，並指台灣拿走98%的晶片生意，俞大㵢說，川普政府上台，有其施政方案，我駐美代表處與現任行政部門保持密切聯繫。

俞大㵢說，我國不斷向美方說明，台灣所生產的半導體，不是拿來自己賣的，台灣是晶片、半導體生產鏈的一部分，透過美國的精密儀器製造，再把成品交給委託台灣代工的廠商，由他們拼裝到機器上再拿去賣。台灣其實位於生產鏈中的過程，製造的不是成品。

俞大㵢指出，據統計，每塊晶片一美元賣出去，美國公司可賺取3毛8美元、台灣公司可賺取1毛1美元；俞大㵢說，台美之間有很好的合作關係，認為台灣是與美國理念相近、可靠的夥伴，駐美代表處會持續與美方溝通。

川普希望美國引進更多投資和就業機會，俞大㵢說，避免雙重課稅法案若通過，美國就能製造更好的誘因讓台商前進美國。台灣約莫10年前，對外投資有80％是到中國大陸，現在則有40%到美國，未來在這個基礎之上會持續增強。

俞大㵢表示，我國會持續與美國表達，台灣未來在AI等科技業上，是美國不可或缺、有能力和可靠，能幫助美國再次壯大的堅實夥伴，台灣不是競爭者，反而在相關產業上幫美國發揚光大。

至於川普政府暫停所有對外援助，是否衝擊台灣？俞大㵢說，美國對外援助是暫停，不是取消，也並非針對特定國家，我方與美方保持聯繫，美國行政部門也向我方解釋說，此舉是希望確認所有的開支都符合美國的政策方針，川普政府並未告知暫停的時程，不過雙方了解彼此的立場。

而美國晶片法也正在被川普政府檢討，俞大㵢說，尚不清楚調整的方向，不過認為川普提名的商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前在美國國會的任命確認聽證會上有表達出不盡相同的說法。

俞大㵢強調，用不同的方式、誘因、措施等，讓台灣產業到美國投資，都是台美雙贏的政策。

俞大㵢 川普 美國

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