楊芸蘋改寫台灣工會歷史 用同理心化解勞資爭議

台灣工會長期由男性主導，台北市電影戲劇業職業工會理事長楊芸蘋改寫歷史，成為全國職業總工會首任女性理事長，她用同理心解決勞資爭議，擴展會務，幫助勞工提升職能。

楊芸蘋1982年因家庭因素進入影劇職業工會擔任會務人員，起初她認為這只是一份工作，但隨著擔任會務人員時協助處理越來越多的勞資糾紛，讓她深刻體會到勞工的弱勢，因而積極投身工會事務。

楊芸蘋表示，影劇行業從業人員多數沒有固定雇主，因此時常面臨薪資爭議及職場霸凌等問題，「看到勞資爭議都很難過」，但後來只要順利解決勞工困難，勞工都會很開心，讓她深感自己應該挺身而出，替勞工出頭。

憑藉自己在影劇職業工會30多年經驗以及其他協會幹部經驗等，楊芸蘋在眾人推選下成為全國職業總工會理事長，更是首任女性理事長，為職業工會歷史寫下新頁。

談到自己的女性優勢，楊芸蘋分析，在處理勞資糾紛時，男性通常會比較直接，女性比較容易有同理心，會站在受害者立場去協助，「談判方式不一樣」，也比較容易解決勞資爭議。

不過，女性的身分確實也讓楊芸蘋曾遭受質疑，她回憶曾在一場「如何提升女性參與工會」的會議上被一名男性理事長攻擊，當時該名男性理事長直言「女性出來當什麼理事長？回家看孩子就好了吧！」

楊芸蘋當時相當不滿，強硬的直指對方的言論是對女性的歧視，「不是只有男性可以做」，並強調女性只要願意都有能力可以平衡家庭與職場，並參與工會事務。

楊芸蘋接任工會理事長後，帶領職業工會推動多項改革。她分享，許多職業工會都會覺得發展正在萎縮，但其實工會應要有「自省」的能力，可以多元化開發各項業務，而不僅限於基本的勞健保服務。

她以自己影劇職業工會舉例，工會會舉辦職業訓練、勞工影展與急救課程，甚至拍攝職業安全宣導影片，協助會員提升專業能力與職安意識等，工會的角色不僅是解決勞工問題，更應該成為勞工職涯夥伴。

楊芸蘋也希望，未來有更多女性加入工會領導行列，為工會注入更多元的視角與創新能量，創造一個更公平的工作環境。