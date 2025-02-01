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內政部警政服務APP服務多 查路況防詐騙全都包

中央社／ 台北1日電

春節假期外出拜年及旅遊人潮眾多，內政部今天表示，推薦民眾下載「警政服務APP」，即可擁有收聽警廣路況、查詢路況、違規拖吊、測速執法點，或是檢舉詐騙、立即報案、呼叫計程車等多項服務功能，安心過好年。

內政部今天透過新聞稿指出，為讓民眾新春活動更順暢，推薦下載警政服務APP，除可隨時收聽警廣路況、查詢路況、違規拖吊、測速執法點，也能立即報案、呼叫計程車、計程車行車路線定位等多達40項貼心服務。

內政部提醒，民眾春節期間聚餐飲酒，務必記得酒後不開車，且可善用警政服務APP「呼叫計程車」功能，確保安全返家；年節出遊也可透過APP「收聽警廣」功能，輕鬆掌握即時路況，避開春節出遊的塞車路段。

此外，內政部說，民眾如遇到可疑情形，應提高警覺，並透過APP內建撥打「165反詐騙專線」查證，或是「打詐儀錶板」、「詐騙來電排名」等功能，查詢最新詐騙手法，慎防被詐騙。

內政部說，警政服務APP不只能查路況，還能防詐騙，是日常不可或缺的小幫手，歡迎民眾踴躍下載，安心過好年。

內政部 計程車 詐騙

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