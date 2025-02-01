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寵物美容定型化契約可望上路 退費、送醫要約定

中央社／ 台北1日電

帶毛小孩去美容的飼主注意，農業部表示，犬、貓美容定型化契約春節後可望通過行政院消費者保護會審查，內容包括寵物接回時間須約定，逾期未接回最嚴重可送收容中心，退費、送醫也要約定。

農業部統計，全國家犬貓已達279萬隻，犬約148萬隻、貓約131萬隻，整體寵物產業經濟規模每年達新台幣600億元，其中寵物美容商機100億元，都市區的寵物美容店也頗為普及。

農業部動物保護司發現，寵物美容消費糾紛也變多，包含飼主將犬、貓留夜沒帶回，曾導致業者被檢舉依據動物保護法罰新台幣10萬元，以及包套消費退費計價糾紛也增多。

因此動保司擬定「犬、貓美容定型化契約應記載及不得記載事項」草案送審，預計行政院消費者保護會在2月審查，若順利通過，會儘速公告上路。

新版犬、貓美容定型化契約草案重點有三，動保司說明，首先跟接回毛小孩的時間有關，新制上路後，飼主、店家須約定接回寵物時間。

草案提供約定原則，供雙方約定參考，動保司說，基本上沒超過30分鐘不計費，超過半小時以1小時計費，逾時可直接送去寄養業者處，超過3天可通報動保機關視為棄養，送收容中心安置。

新制的重點之二跟包套消費中途退費有關，動保司舉例，市場競爭下，業者會推出美容包月方案，1個月4次，其中有1次升級成大美容，即全身修剪、洗澡，小美容則多是洗澡及小小修剪腳掌、耳朵或清眼屎等。

但有飼主要求先做大美容，然後停止消費、主張退費，並用均價計算，若包月新台幣1600元，剩3次，要求退1200元，但是小美容單價400元、大美容800元，飼主堅持大美容是「送」的，堅拒扣除800元後退款，業者則強調做滿1個月才送，於是產生消費糾紛。

動保司進一步說明，未來新制上路，退費怎麼計算，送洗時雙方要約定在契約裡面遵循。

再者，新制也規範寵物進行美容時若有臨時突發狀況，需送何處的醫療院所，雙邊可先做約定，飼主可主張送常去的醫療院所，優先讓熟悉寵物的醫師醫治。農業部補充，最終以通過審查公告內容為準。

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