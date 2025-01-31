黃珊珊重訓擺脫弱雞 盼搭時光機告誡年輕珊珊多運動

民眾黨立委黃珊珊進入國會一年，除了問政與勤跑基層，過去一年也開始接觸重訓與馬拉松，從手無縛雞之力到半馬完賽，肌力有長足進步。她笑說，若有時光機可回到20幾歲時，一定會好好運動取得生活平衡。

黃珊珊從政20餘年，從執業律師到議員與擔任台北市副市長，總是給外界冷靜俐落形象，在旁人看來，似乎是一位永不會喊累的女強人。

不過黃珊珊受訪時回憶說，她早年從政很不關心自己的身體健康，健檢有紅字也不理，生活就是不停工作、沒有休息，直到2015年生重病入住加護病房，大病初癒後才開始注重營養與睡眠。

黃珊珊表示，後來她從議員轉任台北市副市長，並在2021年陪同時任台北市長柯文哲騎「一日北高」時，發現自己體力跟不上，核心與大腿肌群根本沒力，騎單車很容易抽筋，便逐漸意識到運動習慣的重要。

她透露，2022年台北市長選舉結束後，開始接觸重訓，但隔年旋即投入總統大選輔選工作，肌力訓練常是有一搭、沒一搭。

黃珊珊表示，真正規律重訓是進入立法院後，但因為自己年輕時真的沒在運動，「之前就是一隻弱雞」，所以頭幾次重訓時非常辛苦，連手抱3公斤啞鈴深蹲都有困難，運動後隔天更是肌肉痠痛到險些爬不起來；不過，隨著教練逐步引導教學，她現在已經學會深蹲、仰臥起坐、滑輪下拉和使用划船機等動作。

談及重訓帶來的好處，黃珊珊指出，除了體力精神更飽滿，她意識到過去跑步、騎車可能就只是去跑去動，甚至「以前就是亂動」，也沒把自己調整到適合運動的狀態；但開始重訓後就更了解自己的身體，也知道如何運用肌肉的力量、讓身體更結實，並應用肌力到其他運動。

黃珊珊表示，她去年底參加台北馬拉松，身邊朋友、助理都以為她21公里的半馬大概跑不完，雖然中途一度很累，但最後仍以2小時53分鐘完賽，「大家都不相信55歲的人，運動不到2年的人可以跑完半馬」，她則認為重訓確實讓體力更佳。

黃珊珊說，運動現已成為生活習慣，不僅能反省日常，在友人陪伴下一起運動也感覺更快樂；回首從政至今，看到身體健康在近年都有長足進步，健檢也從紅字變黑字，如果有一台時光機可回到20幾歲，她會開始好好運動，並在工作與健康之間取得平衡。