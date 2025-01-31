快訊

他對你那麼糟卻離不開…心理師分析在伴侶、家人間 你所不知道的「創傷束縛」

114大考攻略／學習歷程要勝出 脈絡化呈現、秀個人特色

「北市知名餐廳」又傳年夜飯食物中毒？ 蔣萬安：派衛生局稽查

黃珊珊重訓擺脫弱雞 盼搭時光機告誡年輕珊珊多運動

中央社／ 台北31日電

民眾黨立委黃珊珊進入國會一年，除了問政與勤跑基層，過去一年也開始接觸重訓與馬拉松，從手無縛雞之力到半馬完賽，肌力有長足進步。她笑說，若有時光機可回到20幾歲時，一定會好好運動取得生活平衡。

黃珊珊從政20餘年，從執業律師到議員與擔任台北市副市長，總是給外界冷靜俐落形象，在旁人看來，似乎是一位永不會喊累的女強人。

不過黃珊珊受訪時回憶說，她早年從政很不關心自己的身體健康，健檢有紅字也不理，生活就是不停工作、沒有休息，直到2015年生重病入住加護病房，大病初癒後才開始注重營養與睡眠。

黃珊珊表示，後來她從議員轉任台北市副市長，並在2021年陪同時任台北市長柯文哲騎「一日北高」時，發現自己體力跟不上，核心與大腿肌群根本沒力，騎單車很容易抽筋，便逐漸意識到運動習慣的重要。

她透露，2022年台北市長選舉結束後，開始接觸重訓，但隔年旋即投入總統大選輔選工作，肌力訓練常是有一搭、沒一搭。

黃珊珊表示，真正規律重訓是進入立法院後，但因為自己年輕時真的沒在運動，「之前就是一隻弱雞」，所以頭幾次重訓時非常辛苦，連手抱3公斤啞鈴深蹲都有困難，運動後隔天更是肌肉痠痛到險些爬不起來；不過，隨著教練逐步引導教學，她現在已經學會深蹲、仰臥起坐、滑輪下拉和使用划船機等動作。

談及重訓帶來的好處，黃珊珊指出，除了體力精神更飽滿，她意識到過去跑步、騎車可能就只是去跑去動，甚至「以前就是亂動」，也沒把自己調整到適合運動的狀態；但開始重訓後就更了解自己的身體，也知道如何運用肌肉的力量、讓身體更結實，並應用肌力到其他運動。

黃珊珊表示，她去年底參加台北馬拉松，身邊朋友、助理都以為她21公里的半馬大概跑不完，雖然中途一度很累，但最後仍以2小時53分鐘完賽，「大家都不相信55歲的人，運動不到2年的人可以跑完半馬」，她則認為重訓確實讓體力更佳。

黃珊珊說，運動現已成為生活習慣，不僅能反省日常，在友人陪伴下一起運動也感覺更快樂；回首從政至今，看到身體健康在近年都有長足進步，健檢也從紅字變黑字，如果有一台時光機可回到20幾歲，她會開始好好運動，並在工作與健康之間取得平衡。

運動 馬拉松 黃珊珊

延伸閱讀

年關難過法界頻傳憾事… 前大法官黃茂榮辭世

高虹安涉貪案停審 黃珊珊：高院法官正在寫歷史

財委會通過主決議 促金管會加強民眾金融素養培訓

黃國昌、黃珊珊質疑檢方目的「要柯羈押、辭黨主席2選1」 北檢三點澄清

相關新聞

照片看歷史／1958年第二屆養女集團結婚 3新娘苦盡甘來

1958年1月31日，台灣省養女會第二屆養女集團結婚暨聯歡大會下午4時在台北市青島東路婦女之家舉行，養女賀客及各機關來賓數百人蒞臨觀禮，大家一致為3個養女獲得自由與愛情而祝賀。婚禮由軍友總社理事長上官業佑證婚，養女會主委呂錦花及立法委員鄭品聰為新娘與新郎雙方的主婚人，省社會處長傅雲及婦聯會總幹事皮以書則為男女雙方的介紹人，省警務處長郭永、台北市長黃啟瑞等許多顯要賓客也應邀前往觀禮，為苦盡甘來的3位養女新娘致賀。...

外交部提醒 國人出國旅遊小心保管護照

農曆春節假期為國人出國高峰，外交部提醒，民眾旅外期間申請急難救助的常見原因是護照遺失，端賴回台灣能直飛或需要轉機，必須向...

外交部急難救助資源 立院指APP與LINE功能重疊需檢討

國人出國旅遊可善用外交部急難救助資源，以應對突發狀況，立法院今年度預算評估報告指出，外交部建置「旅外安全指南」APP，也...

三重右岸「川晴青青」站穩新北一級熱區

美國再次當選的新科總統川普也是房產專家，而他投資房地產的致富心法就是「地段、地段，還是地段。」依據實登資料統計，近年新北市三重區預售屋的成交量極高，在地居民黏著度高之外，外來人口也也急速攀升。位在三重

更貼近市民的「心」！新北市再新增兩處心衛中心

「健康的心理狀態，是生活幸福指南！」新北市政府一直以來十分重視心理健康議題，為了更貼近每一位市民，讓每位市民都能夠享有在地、可近性的心理衛生服務，於113年11月11日正式啟動第五處蘆洲區及第六處淡水

鳳凰橋科ONE！橋科首排、首發，強勢登場

高雄台積電2025年量產在即，象徵高雄正式邁入AI半導體產業時代，由北到南各大園區也如火如荼地推行中，隸屬南部科學園區（簡稱南科）基地之一的高雄科技園區，目前共有三大園區，包括高雄園區（路竹）、高雄第

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。