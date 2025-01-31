李坤城年少翹課去看球 吳沛憶差點成為SBL啦啦隊

去年台灣在世界12強棒球賽奪冠，比賽應援曲「台灣尚勇」是今年尾牙必選曲，「TEAM TAIWAN」成為輝達執行長黃仁勳宴請科技大老的進場口號。台灣登上世界之巔時刻，有幾位立委化身球迷在現場，當年他們追逐球賽的回憶，全都湧上心頭。

1990年3月17日，這天是禮拜六，當時還沒有週休二日，學校週六要上半天課，就讀建國中學的民進黨立委李坤城，早上到校之後就坐不住。上午不到11時，人已經站在公車站，幾分鐘之後，他搭上前往台北市立棒球場的公車，再過3小時，他如願目睹中華職棒成立後的第一場球賽，開啟他的應援時光。

李坤城國中開始看球，透過電玩及小耳朵接觸日本職棒，曾追逐赴日打球的郭泰源、莊勝雄、呂明賜等，後來中華職棒開打，專注在中職球賽，常常到現場看球，直到時報鷹簽賭案後，李坤城才轉看美國職棒，還曾到美國看王建民先發出賽。

追逐球賽的瘋狂，李坤城至今絲毫不減。去年12強棒球賽，台灣與澳洲之戰，才打到第二局，李坤城就訂好到日本的機票及住宿，在台灣打進四強後，他與同黨立委沈伯洋、沈發惠、李柏毅化身最熱血的立委球迷，4人相約在東京巨蛋為台灣隊加油吶喊。

早在2013年的棒球經典賽，李坤城自費飛東京巨蛋，王建民先發對上日本，主投六局無失分，「我就在現場」。回程時，當時台灣隊並沒有像現在有包機的待遇，李坤城有幸與王建民同機，並請王建民在台灣對上日本的票根上簽名，成為李坤城最珍貴的收藏品。

足足小李坤城快10歲的沈伯洋，是從電玩接觸棒球，中華職棒第一場球賽開打是聽廣播，國、高中時打壘球，也跟許多球迷一樣，職棒簽賭案發生後，一度不看台灣職棒，轉看美國職棒大聯盟，他說，「這一種補償、填補」。

後來，沈伯洋到美國求學，有更多機會到現場看球，王建民對上鈴木一郎且七局無失分的球賽，他是買票進現場看的，陳金鋒2005年打出大聯盟第一支安打，當下看到時感動到掉眼淚。

沈伯洋會到現場看球，也是屬於會研究數據的球迷，去年12強棒球賽，台灣在預算第二場打贏多明尼加，沈伯洋就訂機票、住宿，準備前往東京看球，連台灣隊領隊蔡其昌都覺得沈伯洋「功力不錯」。而在他取得法學博士學位回台後，曾受學長之邀，為多位涉及簽賭案的球員提供法律協助，與棒球的牽絆更深。

與沈伯洋一樣學法律出身的民進黨立委莊瑞雄，目前身兼台灣職籃新聯盟的會長。

莊瑞雄說自己小時候踢足球，曾經是足球校隊，是踢前鋒的，後來因緣際會成為職籃的會長，自己是始料未及。不過，莊瑞雄早在接任會長前，就用自己的法律專業，為職籃球員的權益提供專業協助，包括歸化、保險等問題，莊瑞雄認為，「可能是球團認為我可以幫上一些忙吧」，他說自己到現在也不知道為什麼會找他接會長，肯定不是黨派問題。

不同於中華職棒，台灣職籃面對的挑戰比職棒還多且複雜，莊瑞雄表示，職籃的生態環境、處境與職棒截然不同，必須一件一件來，穩扎穩打，球迷的期待、球員的福利是他最首要的工作項目。

打藍球也看籃球賽的民進黨立委吳沛憶，在大學時差點成為SBL（超級籃球聯賽）啦啦隊。

吳沛憶說因為小時候父母發現她好像手腳不協調，因此刻意去學芭蕾舞、民俗舞，國中因學業因素沒有繼續，到了高中參加熱舞社開始學街舞，每天都到兩廳院的空地練舞，還找Amei編舞舞者當老師，到了高二成果發表會時，為了演出到學校周邊找贊助，後來還曾受學姊之邀，成為四星彩開賣造勢活動上表演。

考上台大後，吳沛憶已經開始參加學運社團，不過，一則SBL啦啦隊徵才廣告，仍吸引她去報名，並成功入選。到了最後決選階段，她一到現場，發現其他報名者，大有來頭，幾乎是經紀公司簽約的藝人，只有她是一介大學生。

測試會後，她略顯清秀的打扮，被評審老師嫌「舞技是不錯，服裝太樸素」，她也自認跟其他應徵者「不同世界」，果斷選擇退出。

幾年之後，她在太陽花學運大放異彩，成為學運領袖之一，並投入選舉，從台北市議員到立委，以不同的角色，協助當年的街舞夥伴爭取權益，推廣街舞成為正式運動競技項目。如今，街舞成為她紓壓的方式之一，只要一有時間，她就會買時段跳個一、二節。