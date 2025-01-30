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紫蝶幽谷展翅幻色奇景 茂管處跨單位保育護珍寶

中央社／ 高雄30日電

台灣紫斑蝶因東北季風南遷過冬，在高雄茂林區形成「紫蝶幽谷」奇景，為守護蝶群，茂管處、高公局、林保署屏東分署等單位合作，設防護網降低紫斑蝶道路致死率或著手其他保育措施。

茂林國家風景區管理處人員指出，紫斑蝶共同特徵為前翅背面紫色，帶有物理光澤，當舞動翅膀時，蝶翼上鱗粉經陽光折射，會因角度不同呈現淡紫、豔紫或亮藍光彩，日本昆蟲專家將其稱為「幻色」。「紫色大軍」越冬至茂林時造就紫蝶幽谷美名，是魯凱族世代相傳寶藏，也是被米其林台灣綠色指南列為最高等級三星級必遊景點。

茂管處表示，依近幾年南部蝶谷調查資料，現存蝶谷數量減少且每年紫斑蝶越冬總量已降至60、70年代的1/3，可能與八八風災造成大型蝶谷嚴重受損或推動觀光迎合民眾需求進行水泥化工程等原因有關，再加上極端氣候影響，或許「越冬蝶谷」及「遷移蝶河」等美景都將消失，因此各單位展開相關保育措施。

茂管處指出，台灣紫斑蝶保育大致分為越冬蝶谷、蝶道遷移及生態營造等3種型態，例如，交通部高速公路局在紫斑蝶遷移行經國道期間，種植植栽導引、架設防護網及專人監測，並視蝶群數量適時封閉車道，創造「國道讓蝶道」使紫斑蝶致死率從過往千分之40降至現今千分之3以下。

至於茂林在地保育方面，由茂管處和茂林區公所推動自然保育，以紫斑蝶自然景觀資源發展生態觀光，將茂林紫蝶幽谷推向國際，並與林業及自然保育署屏東分署合作調查六龜、茂林淺山地區蝴蝶蜜源食草，以及護育原生種苗擴大推廣在地淺山地區蜜源食草種植，創造蝴蝶友善環境。

另外，茂管處推廣環境教育培訓社區族人取得環境教育講師資格，除蝴蝶及地質課程外，也結合魯凱族與排灣族文化及咖啡課程等，讓民眾深入了解原民特色，並協助茂林農民取得綠色保育標章，生產有機無毒芒果，使人與自然和諧共生。

屏東 紫斑蝶 蝴蝶

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