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外交部急難救助資源 立院指APP與LINE功能重疊需檢討

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
立法院今年度預算評估報告指出，外交部建置「旅外安全指南」APP，也開通領務局官方LINE官方帳號，兩者功能部分重疊，LINE官方帳號累積好友350萬人，APP下載次數卻不到50萬，建議外交部檢討。圖／取自外交部領事事務局官網
立法院今年度預算評估報告指出，外交部建置「旅外安全指南」APP，也開通領務局官方LINE官方帳號，兩者功能部分重疊，LINE官方帳號累積好友350萬人，APP下載次數卻不到50萬，建議外交部檢討。圖／取自外交部領事事務局官網

國人出國旅遊可善用外交部急難救助資源，以應對突發狀況，立法院今年度預算評估報告指出，外交部建置「旅外安全指南」APP，也開通領務局官方LINE官方帳號，分別編列30萬元維護費；進一步比較發現兩者功能部分重疊，LINE官方帳號累積好友350萬人，APP下載次數卻不到50萬，建議外交部檢討。

評估報告指出，旅外安全指南從2012年建置以來，每年新增下載次數介於7000次到7萬次之間，13年來總下載次數僅47.6萬次；反觀在2015年成立的LINE官方帳號，在2018年就突破百萬好友，截至去年七月，累計好友人數突破350萬。

評估報告指出，民眾下載旅外安全指南APP，可隨時瀏覽前往國家的基本資料、旅遊警示、遺失護照處理程序、駐外館處緊急聯絡等訊息；民眾成為LINE官方帳號好友後，除了可以接收旅遊資訊外，也可以預約申辦護照、填寫出國登錄資料，也有各國語言即時翻譯功能。

評估報告指，APP和LINE官方帳號兩者功能部分類同，APP的服務人數較少恐效益不彰，建議外交部檢討。

此外，評估報告示警，民眾在疫後出國意願提高，護照申辦需求劇增，截至去年7月底，領務局的護照庫存量不到40萬本，建議外交部考量國人申辦需求和高峰時段，視狀況動態調整。

外交部回應指，2025年上半年連假多，加上暑假旅遊旺季，評估2025年護照核發量將仍在高峰，全年度護照需求將有209萬本，外交部會持續關注國人申請護照情形，確保護照供應無虞。

至於外交部急難救助資源，外交部說明，分別建置APP與LINE帳號，目的是使國人可依其喜好及習慣使用不同的數位媒介管道查找旅外安全資訊；領務局將持續精進APP與LINE帳號的不同功能以服務國人。

LINE 外交部 護照

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