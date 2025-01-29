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北藝中心大劇院50公尺舞台全開 迎接郭貝爾作品

中央社／ 台北29日電

台北表演藝術中心將推出歐陸劇場知名藝術家郭貝爾作品「每件發生了，還要發生的事」，這次北藝中心大劇院舞台首度全開演出，利用50公尺舞台深度，提供壯觀的背景敘事。

北藝中心董事長王文儀接受中央社專訪表示，郭貝爾（Heiner Goebbels）這部2019年的作品非常獨特，「他就像是把觀眾引到一個歷史的大倉庫或是儲藏室，這個空間平常大家往裡面丟東西，郭貝爾則帶著彼此毫無關係的人進到這個大倉庫，讓大家透過自己的線索，找尋並構築自己所看見的樣態。」

郭貝爾作品「每件發生了，還要發生的事」靈感來自於捷克作家奧雷尼克（Patrik Ourednik）的著作「20世紀極簡歐洲史」、美國作曲家約翰．凱吉（JohnCage）的反歌劇觀念及歐洲新聞台的節目「不予置評」（No Comment），舞台上音樂家、舞者、文本錄音和影像各自交織呈現。

王文儀表示，這個作品靈感之一來自媒體，「平常我們閱讀新聞是平面的，但郭貝爾把這個新聞平台立體化，丟上舞台，不做任何解讀，一切留給觀眾。」郭貝爾曾說，作品的核心就是觀眾本身，這個演出也可以讓觀眾看見郭貝爾如何重新建構歷史時間，觀察那些發生了和還要發生的事，如何被重建與再演。

郭貝爾1952年出生於德國，是作曲家、導演及劇場創作者。他聽披頭四長大，還自組搖滾樂團，有社會學背景，並為合奏團與管弦樂團創作音樂。他以融合音樂、劇場、舞蹈與視覺藝術跨界作品聞名。過去他曾帶著「代孕城市」、「白紙黑字」等作品訪台，對台灣觀眾來說並不陌生。

郭貝爾「每件發生了，還要發生的事」將於3月8日到9日登場，地點在北藝中心大劇院。

劇場 舞台 觀眾

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