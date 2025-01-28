林佳龍與農青大使圍爐 滿滿台灣味
農曆春節團圓夜，外交部長林佳龍先在外交部與農業青年大使一起圍爐，所有料理均來自台灣各地的農漁產品，經由青年大使們巧手加工，從開胃菜、主菜到甜點和飲品，林佳龍一一品嚐，對著筍乾蹄膀，他說，「我可以整塊把它吃掉嗎？」
農業青年大使們帶來烏魚子、虱目魚香腸、冰糖黑皮蘿蔔、百香鳳梨氣泡飲、筍乾蹄膀、醉蝦、四寶桂圓年糕、黑糖薑片米米磅蛋糕、紅烏龍米米瑪德蓮、藍莓、蜜棗、燕巢芭樂、桂圓琴酒特調和高山茶等；此外，甜點部分有台灣桂圓與日本羊羹合作，推出桂圓羊羹。
虱目魚香腸為虱目魚和豬肉按比例製成，備受林佳龍喜愛的筍乾蹄膀則是從醬油、米酒到黑糖，都是青年大使自產，台東關山米做出磅蛋糕和瑪德蓮，加上鹿野的紅烏龍，呈現別樣滋味。
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